In Italia scendono i prezzi dei biglietti aerei: ad agosto si può viaggiare con meno di 30 euro

Mentre in Europa i prezzi dei voli sono in costante crescita, in Italia stanno diminuendo, tanto che ad agosto è possibile viaggiare con meno di 30 euro.

Andate alla ricerca di un viaggio low-cost per l'estate oppure per gli ultimi mesi del 2026? Dovete puntare tutto sulle mete italiane. Stando ai recenti dati diffusi da Eurostat, i prezzi dei voli risultano super variabili fin dall'inizio dell'anno ma c'è un dettaglio che non è mai cambiato: se nella maggior parte degli Stati membri si sono registrati visibili aumenti, in Italia i biglietti costano meno rispetto allo scorso anno.

Cosa sta succedendo ai prezzi dei voli in Italia e in Europa

Stando ai dati Eurostat per il 2026, i costi dei viaggi aerei sono stati in forte salita tra febbraio e marzo ma ad aprile sono tornati a scendere, registrando le maggiori oscillazioni sulle rotte internazionali. Belgio, Austria e Grecia sono i paesi europei con i maggiori rincari, mentre in Slovacchia i prezzi sono crollati del 50%. Stessa cosa vale per l'Italia, dove il calo delle tariffe ha sfiorato il 13%, il risultato? Il nostro paese è tra i più convenienti per chi vuole viaggiare in aereo. A provocare un fenomeno simile sono diversi fattori, dalla struttura della domanda interna al peso delle compagnie low-cost sulle rotte nazionali, fino ad arrivare al riposizionamento dei prezzi dopo le turbolenze degli scorsi anni.

Quanto costa viaggiare in aereo in Italia durante l'estate

Stando ai recenti dati di settore, viaggiare in Italia risulta la scelta più conveniente del momento, almeno quando si parla di prezzi dei voli. Quanto costa un biglietto di andata e ritorno nel mese di agosto? Da Milano si può partire alla volta di Pescara, Napoli, Cagliari, Palermo, Bari e Venezia a meno di 100 euro. Stessa cosa vale anche da Roma, dove addirittura un viaggio di andata e ritorno per Palermo costa appena 27 euro. Da Napoli, invece, le tratti più convenienti sono Venezia, Milano, Torino e Verona, che non superano mai i 44 euro. Insomma, a quanto pare è il momento di prenotare le vacanze in Italia: il risparmio è assolutamente assicurato.