Il treno più costoso d’Inghilterra: un viaggio con menù stellato e spa costa quasi 20mila euro

Avete mai sognato di viaggiare a bordo di un treno ma senza rinunciare al lusso? Quest’esperienza sembra fare al caso vostro: ecco tutto ciò che c’è da sapere sul treno più costoso d’Inghilterra con spa e menù stellati a bordo.

Siete alla ricerca di un'esperienza on the road che si coniughi alla perfezione col vostro desiderio di lusso? Potete volare in Inghilterra, dove da qualche mese è stato inaugurato il treno più costoso del paese. Dotato di ogni tipo di servizio e comfort, è perfetto per una vacanza itinerante "a 5 stelle". Al suo interno ci sono eleganti suite, una spa e due ristoranti in cui vengono offerti dei menù stellati, dunque tutto il necessario per coloro che amano viaggiare comodi: ecco quando parte e quanto costa questo treno da fiaba.

Quali tratte percorre il treno più costoso d'Inghilterra

Si chiama Britannic Explorer ed è il treno inaugurato da Belmond lo scorso luglio. Parte da Londra e propone tre diversi itinerari, il primo alla scoperta della Cornovaglia, il secondo tra i meravigliosi panorami di Lake District e l'ultimo alla volta del Galles. In tutti i casi le tappe sono state meticolosamente studiate per far immergere gli ospiti nei paesaggi e nella cultura della regione, così da entrare in contatto con la Gran Bretagna più autentica.

Una delle suite del Britannic Explorer

Dotato di 18 suite extra lusso, i suoi interni sono stati progettati dallo studio di design con sede a Londra Albion Nord, in collaborazione con Luke Edward Hall, Mel Campion e Olly Fathers. Materiali naturali che si mixano col marmo, pezzi d'antiquariato unici nel loro genere, tessuti sofisticati e accessori di design: ogni camera assicura non solo totale relax ma anche un'atmosfera elegante e contemporanea.

Gli interni del Britannic Explorer

Quanto costa un viaggio a bordo del treno di lusso

All'interno del Britannic Explorer non mancano dei ristoranti extra lusso, il Malva e lo Samphire, entrambi situati nella carrozza panoramica, che offrono una serie di piatti a base di prodotti stagionali tipicamente britannici, tutti curati dallo Chef stellato Simon Rogan.

Il ristorante del Britannic Explorer

Coloro che vogliono davvero rilassarsi possono farlo nella Wellness Suite, che ospita la prima esperienza Spa su un treno in Inghilterra e in Galles. Quanto costa una vacanza a bordo del treno più costoso d'Inghilterra? Si parte da un minimo di 11.000 sterline per una cabina doppia (ovvero circa 12.500 euro) e si arriva a 17.000 sterline a persona (quasi 20.000 euro) per i tour di 6 giorni.