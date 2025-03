Il Sentiero della Mela: dove vedere la fioritura dei boccioli

video suggerito

Le belle giornate primaverili sono l'ideale per una gira fuori porta, per scoprire posti nuovi e scappare per una giornata dal caos cittadino, dalle corse che si fanno tutti i giorni per andare da un impegno all'altro. Ci si può godere un po' di meritato riposo, un po' di vita lenta, per ricaricare le energie e tornare attivi più di prima, per affrontare le varie incombenze settimanali con la giusta energia. Tirolo è un luogo perfetto per immergersi in questa vita lenta, che sboccia a primavera. Questo borgo sopra Merano è animato di eventi fino alla stagione autunnale. Si comincia a tempo di musica, con i mesi di aprile e maggio, trai concerti ed esibizioni di diversi generi. E poi c'è il Sentiero della Mela, per chi cerca qualcosa di più a contatto con la natura.

Cosa è il Sentiero della Mela a Tirolo

Tirolo è una località collinare soleggiata che sorge a soli 6 chilometri da Merano: piccolo comune dallo straordinario fascino alpino-mediterraneo, dove si vive tra valle e montagna. Qui in primavera, tra la fine di marzo e gli inizi di maggio, la fioritura dei meli è senza dubbio il momento clou della primavera, che regala bellissimi paesaggi da ammirare, in un'atmosfera delicatamente colorata e profumata dominata da i frutteti in fiore, che si trasformano in un mare di boccioli bianco-rosa. A Tirolo i primi boccioli si aprono a bassa quota già in questo periodo e la fioritura può essere ammirata anche fino alla fine di maggio.

L'ideale per goderne è organizzare un'escursione lungo il suggestivo Sentiero della Mela, una passeggiata circolare di 4.5 chilometri da poco più di un'ora, che attraversa i meleti di Tirolo. È un percorso poco impegnativo e adatto a tutti, perfetto per una gita di gruppo, in famiglia o tra amici. L'escursioni tra i frutteti comincia presso l'ufficio turistico di Tirolo e prosegue verso diverse tappe, così da raccontare al meglio il territorio dell'Alto Adige.

Si passa per via Aica fino alla chiesa di S. Ruperto, si prosegue per via Ling verso la centrale elettrica, una volta superata si sale a sinistra per Castel Auer. Poi sopra il castello si segue vicolo Platter con piccola salita per Pamerkreuz. Attraversata via Aslago, si va fino al maso Wörndlehof. Qui il sentiero scende verso il maso Lutzhof e si conclude a Doss. Infine seguendo via Falkner si ritorna al punto di partenza.

Camminando, si può ammirare la vista mozzafiato sul Tirolo e sulla vallata di Merano. Un ulteriore Sentiero delle Mele si trova a Naz Sciaves, l'altipiano nei pressi di Bressanone, in Valle Isarco. Questo è un sentiero di 7,7 km da Naz a Rasa che attraversa pinete, frutteti, prati e castagneti. Il punto più bello, con vista panoramica, è Ölberg.