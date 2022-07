Il ritiro estivo del Milan: dove alloggeranno i calciatori e quanto costa l’hotel con terme La squadra del Milan trascorrerà il ritiro estivo dal 23 al 28 luglio 2022 in Carinzia, a sud dell’Austria. Vediamo dove andrà la squadra di Theo Hernandez, Zlatan Ibrahimovich e Rafael Leao.

A cura di Clara Salzano

Lo stadio Wörthersee di Klagenfurt – Foto di Michael Stabentheiner

Dal 23 al 28 luglio 2022 l'AC Milan andrà in ritiro estivo e per la un'intera settimana si trasferirà in Carinzia. La squadra, che ha conquistato il titolo di Campione d’Italia quest'anno, sotto la guida di coach Stefano Pioli, ha scelto di trascorrere la settimana di ritiro estivo nella regione più meridionale dell’Austria. Campioni come Theo Hernandez, Zlatan Ibrahimovich e Rafael Leao si potranno allenare e ricaricare le energie in una struttura di lusso d'eccezione. Scopriamo dove andrà la squadra del Milan.

La piscina del Warmbaderhof nel ThermenResort Warmbad–Villach

La Carinzia è stata considerata la meta ideale per l’allenamento estivo della squadra di calcio meneghina che annovera Zlatan Ibrahimovich, Theo Hernandez, Simon Kjaer, Rafael Leao e tanti altri tra i suoi campioni. Per il ritiro estivo dell'AC Milan i Rossoneri si sposteranno nella splendida regione a sud dell’Austria. La Carinzia è famosa per le sue acque purissime, i paesaggi incantevoli con laghi balneabili e montagne verdi, e la gastronomia che ha fatto della regione la prima destinazione Slow Food Travel del mondo.

L’ingresso del Warmbaderhof nel ThermenResort Warmbad–Villach

L'AC Milan alloggerà nel famoso hotel con terme a cinque stelle Warmbaderhof nel ThermenResort Warmbad-Villach per il suo ritiro estivo, dal 23 al 28 luglio 2022. L'albergo scelto ha una storia di oltre 220 anni ed è un’azienda a conduzione familiare che basa il suo successo sull'eccellente qualità in ambito medico e turistico.

Il centro benessere del Warmbaderhof

Punto di forza dell'hotel è l’acqua termale che sgorga proprio vicino alla struttura, a Villaco, che proviene dalla sorgente del massiccio del Dobratsch. L'acqua termale di Villaco ha permesso di creare un importante centro termale nel ThermenResort Warmbad-Villach di cui la squadra del Milan potrà beneficiare.

L’hotel immerso in un parco di 20 ettari

L'hotel offre agli ospiti anche la possibilità di un percorso curativo, accompagnati da medici, psicologi, terapeuti, massaggiatori, dietologi, istruttori fitness ed estetisti professionisti, ideale per il ritiro estivo di una squadra di calcio internazionale. È probabile che per la settimana del Milan l'hotel, immerso in parco di 20 ettari, sia dedicato alla squadra e a tutto lo staff. Il costo di una notte nell'hotel con terme parte da circa 350 euro.