Il parco divertimenti fatto di neve e ghiaccio dove godersi l'inverno per tutto l'anno Sognate di trovare sollievo di fronte le temperature torride degli ultimi giorni? Dovete volare in Cina, dove è stato inaugurato un parco divertimenti a tema ghiaccio e neve dove è inverno tutto l'anno.

A cura di Valeria Paglionico

Di fronte le temperature torride tipicamente estive sognate di trovarvi in un luogo ghiacciato, così da dovervi addirittura coprire con maglioni e cappotti? Fareste bene a organizzare una vacanza in Cina, dove (almeno per qualche ora) potrete trovare sollievo dal caldo in una location unica e divertente. Dimenticate il sudore, il sole battente e il vento caldo, nella parte nord-orientale del paese è stato inaugurato un grande lunapark al coperto a tema ghiaccio e neve, dove è possibile godersi il clima invernale per tutto l'anno: ecco dove si trova e a cosa si ispira.

Dove si trova il parco divertimenti di ghiaccio

Harbin è la capitale della provincia di Heilongjiang, nella Cina nord-orientale, ed è conosciuta come la "città del ghiaccio" grazie ai suoi inverni lunghi, freddi e nevosi e le sue estati brevi e fresche. Non sorprende, dunque, che è dal 1999 che si tiene l'Harbin Ice and Snow Festival, una festa organizzata da dicembre a inizio marzo per godersi al massimo i panorami ghiacciati e innevati. Solo di recente, però, è stato inaugurato lì Harbin Ice and Snow World Park, il più grande parco tematico al coperto a tema neve e ghiaccio al mondo. Si estende su una superficie di 23.800 metri quadrati ed è suddiviso in 9 sezioni con ben 13 zone interattive dove ci si può dare alle più svariate attività, dai selfie agli scivoli, fino ad arrivare al relax.

Harbin Ice and Snow World Park

Quanto costa l'ingresso all'Harbin Ice and Snow World Park

Tutte le sculture sono state realizzate con il ghiaccio estratto dal fiume Songhua e sono state decorate con sistemi di illuminazione, suono e interattività all'avanguardia. Ce ne sono anche alcune a forma di frutta, gelati, torte e sono realizzate utilizzando coloranti commestibili. Eventi di intrattenimento, cibo gourmet, creazioni culturali: il parco offre un'esperienza immersiva unica nel suo genere (il prezzo di ingresso è di circa 12 euro). L'obiettivo dei creatori del progetto? Far sì che la città di Harbin prolunghi la sua stagione turistica, diventando una meta visitata per tutto l'anno e non solo durante il periodo del festival della neve e del ghiaccio.

Harbin Ice and Snow World Park