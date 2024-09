video suggerito

La stazione sciistica più grande del mondo: 90mila metri quadrati di neve e un castello da fiaba Il più grande resort sciistico al mondo è costruito in un immenso padiglione che si estende per 90mila metri quadrati. Un paesaggio suggestivo dove sciare anche in mezzo alla stagione estiva, non senza conseguenze sull’ambiente circostante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il resort

Anche se in Cina è stata un'estate torrida. Nel Paese si è registrato l'agosto più caldo degli ultimi sessanta anni: le temperature alle nove di mattina già superavano i trenta gradi, ma questo non ha fermato l'apertura di quello che il Guinness World Record ha già definito come l'impianto sciistico indoor più grande del pianeta.

Com'è fatto l'impianto sciistico più grande del mondo

Se fuori dalla pista da scii imperversava il caldo torrido, dentro la struttura le temperature erano vicine allo zero. Gli abitanti di Shangai non rinunciano a sciare. Montagne innevate e perfino un castello che ricorda i grandi scenari di montagna: la struttura è enorme, ben 90mila metri quadrati dedicati allo scii, che comprendono anche hotel, un parco acquatico e diverse attività. il L*SNOW Indoor Skiing theme resort è situato a Pudong, Shangai, ed è ora in vetta alla classifica prima guidata da un'altra città cinese, Harbin. Certo sciare all'aperto in montagna non è la stessa cosa che sciare al chiuso, però, per chi non riesce a rinunciare allo sport invernale.

Il resort al chiuso

La costruzione di una pista sciistica al chiuso, altamente inquinante va sottolineato, è un tentativo di soddisfare i desideri degli appassionati di sport invernali, visto che le vette e i ghiacci stanno risentendo dell'innalzamento delle temperature per vie del cambiamento climatico. Il centro utilizza neve artificiale, che offre un'esperienza autentica agli appassionati. I funzionari hanno dichiarato che il centro utilizza 72 macchine di raffreddamento per mantenere una temperatura interna intorno al punto di congelamento e 33 macchine per la produzione di neve per alimentare le piste. Un rapporto del governo di Shanghai di agosto riconosceva che tali progetti "consumano inevitabilmente molta energia", anche se tre quarti del tetto dell'edificio sono coperti da pannelli solari fotovoltaici per contribuire all'alimentazione.