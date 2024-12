video suggerito

Dove si trova la città che una volta all'anno viene ricoperta di ghiaccio Sognate un viaggio invernale unico nel suo genere? Dovete visitare assolutamente questa città che una volta all'anno si ricopre di ghiaccio: ecco dove si trova.

A cura di Valeria Paglionico

Volete organizzare un viaggio invernale suggestivo e unico nel suo genere? Dimenticate i soliti mercatini di Natale, i tour delle capitali europee o le classiche settimane bianche, per voi è arrivato il momento di visitare la città che una volta all'anno viene ricoperta di ghiaccio, dando vita a panorami spettacolari (e soprattutto super Instagrammabili). Dove si trova questa location che sembra essere un "paese delle meraviglie" ma in versione ghiacciata?

Dove si trova la città di ghiaccio

Si chiama Harbin, si trova in Cina, per la precisione quasi al confine con la Siberia, ed è diventata famosa per essere la "città di ghiaccio". La cosa particolare, però, è che si trasforma in un paradiso invernale solo una volta all'anno tra i mesi di gennaio e febbraio. I fenomeni metereologici, però, non c'entrano nulla: nonostante le temperature invernali siano davvero molto rigide (si raggiungono anche i -40 gradi), in verità il ghiaccio che ricopre ogni angolo della città viene creato ad hoc in occasione dell’International Ice and Snow Sculpture Festival, uno show che, tra edifici ghiacciati e giochi di luce, ogni anno elegge la migliore scultura di ghiaccio al mondo.

Harbin

Quanto dura il festival del ghiaccio

Nato nel 1984, il Festival internazionale del ghiaccio e neve è ormai diventato un evento che ogni anno riesce ad attirare milioni di turisti in Cina. Di solito sì da il via alle danze il 5 gennaio e per un mese intero ci si può aggirare all'interno della riproduzione ghiacciata della città, ma in verità le sculture, i castelli e le ruote panoramiche vengono lasciate in piedi fino a quando le condizioni meteo lo permettono. Solitamente, infatti, sono le temperature primaverili a sciogliere naturalmente le installazioni, decretando la fine del festival. La città ghiacciata è un vero e proprio parco divertimenti e la cosa particolare è che diventa ancora più incantato quando di notte viene illuminato da suggestivi led multicolor. In quanti sognano di visitarla almeno una volta nella vita?

Harbin