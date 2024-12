video suggerito

Dove si trova l’Icehotel più antico al mondo: ha suite scolpite nel ghiaccio che cambiano ogni anno Siete alla ricerca di una vacanza invernale davvero suggestiva? Potreste provare a trascorrere qualche notte nell’Icehotel più antico al mondo, dotato di suite scolpite nel ghiaccio che cambiano ogni anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Volete organizzare una vacanza invernale ma a debita distanza dalle solite mete innevate prese d'assalto dai turisti? C'è qualcosa che fa al caso vostro: l'Icehotel più antico al mondo dove potrete dormire in suite fatte di ghiaccio, ammirare meravigliose sculture di neve e godervi una suggestiva aurora boreale al calare del sole. Questa incredibile location si trova in Svezia, per la precisione a circa 200 km dal Circolo Polare Artico, ed è perfetta per coloro che vanno alla ricerca di un viaggio unico nel suo genere, anche se è decisamente sconsigliato ai più freddolosi.

Perché l'Icehotel cambia ogni anno

Si chiama Icehotel ed è l'hotel fatto di ghiaccio più antico al mondo situato a Jukkasjärvi, nella Svezia settentrionale, per la precisione a nord del Circolo Polare Artico. Nato nel 1989, è stato rinnovato per ben 35 volte: ogni anno, infatti, le acque del fiume Torne si congelano e gli enormi blocchi di ghiaccio vengono scolpiti a mano per diventare dei suggestivi iglù.

L'Icehotel

A realizzare gli interni dell'albergo ghiacciato sono degli artisti scelti ad hoc a seconda del tema dell'anno ma tutte le loro opere sono "a tempo", visto che con l'arrivo della primavera il ghiaccio si scioglie e torna a trasformarsi in fiume. Di recente è stata rivelata la nuova versione dell'Icehotel, quella per l'inverno 2024-25. I 26 artisti provenienti da 13 paesi selezionati hanno modellato 550 tonnellate di ghiaccio, dando vita a camere uniche e a 12 splendide sculture.

Una delle nuove sculture dell'Icehotel

Quanto costa dormire in una stanza scolpita nel ghiaccio

L'esperienza più suggestiva è dormire in una suite scolpita letteralmente nel ghiaccio, naturalmente all'interno di un maxi sacco a pelo tecnico e con una coperta di pelliccia sotto al corpo. Agli ospiti, però, viene consigliato lo stesso di rimanere vestiti con abiti pesanti, visto che la temperatura all'interno dell'Icehotel non supera mai i -5 °C. Ogni camera ha un tema differente, da quella in stile art decò a quella "spaziale", fino ad arrivare a quella che sembra essere fatta di cristalli o a quella ispirata all'antica Grecia.

Una delle suite

Un bar a tema ghiaccio, una sauna nel bel mezzo della neve e un ristorante che offre prelibatezze scandinave: queste sono solo alcune delle esperienze da provare nella struttura. Quanto costa dormire una notte in un iglù ghiacciato? Si parte da 500 euro per le stanze basic e si superano i 1.100 euro per le suite più sofisticate e personalizzate. Nella struttura sono disponibili anche camere calde ma è chiaro che si andrebbe a rinunciare al tratto più suggestivo dell'esperienza.

Icehotel