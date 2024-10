video suggerito

Perché l'Antartide è la meta turistica più cool del momento (nonostante l'assenza di hotel) Siete alla ricerca di un viaggio davvero unico da fare almeno una volta nella vostra vita? Per voi è arrivato il momento di volare in Antartide: ecco per quale motivo è la meta turistica più cool del momento (nonostante l'assenza di hotel).

A cura di Valeria Paglionico

Siete alla ricerca di un viaggio davvero originale da fare almeno una volta nella vostra vita? Per voi è arrivato il momento di volare letteralmente ai confini del mondo, per la precisione in Antartide, il continente più a sud del pianeta considerato tra le mete turistiche più cool del momento. Una terra fatta di ghiaccio dove dominano le sfumature di bianco e di azzurro, dove la luce arriva a durare anche 24 ore e dove esiste una fauna unica: una vacanza in questo luogo davvero suggestivo può rivelarsi un'esperienza unica nel suo genere. Per quale motivo, però, solo negli ultimi anni le richieste di viaggi in questo luogo da sogno hanno subito una vera e propria impennata?

Perché è diventato più economico organizzare un viaggio in Antartide

L'International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO) ha monitorato il numero di turisti che hanno visitato il continente bianco sin dall'inizio degli anni '90 e i risultati sono stati chiari: se all'epoca non si superavano i 7.000 viaggiatori all'anno, ora le cose sono cambiate, tanto che addirittura sono stati superati i 122.000 visitatori nel 2023. L'impennata di richieste è stata registrata a partire dalla fine della pandemia, quando in moltissimi hanno cominciato ad andare alla ricerca di autenticità e di esperienze uniche da realizzare prima di morire. La cosa ha fatto sì che, di fronte le richieste sempre più frequenti, diventasse più facile (ed economico) organizzare un viaggio ai confini del mondo.

Perché in Antartide non esistono hotel

Fino a un paio di decenni fa organizzare un viaggio in Antartide significava partire a bordo di navi "tagliaghiaccio" molto piccole provenienti da Russia o Canada, dotate di pochissimi comfort ma decisamente non economiche. Ad oggi, invece, sono molte le aziende che propongono delle esclusive crociere tra i ghiacciai, che permettono di darsi alle attività più svariate, dal kayaking alla ricerca dei pinguini reali, fino ad arrivare alle cene nel bel mezzo della neve. L'unico "inconveniente" è che l'aumento dei turisti potrebbe avere un impatto ambientale negativo: la fuliggine e l'inquinamento prodotti dalle navi da crociera, infatti, starebbero velocizzando lo scioglimento dei ghiacciai. Gli operatori delle navi da crociera, però, stanno bene attenti a dare istruzioni dettagliate ai loro viaggiatori: non possono portare con loro cibo esterno, gli è proibito sdraiarsi sulla neve e devono mantenere le distanze dalla fauna selvatica. Il Trattato Antartico, inoltre, impone ancora il divieto di costruire strutture permanenti nella zona a uso turistico (è per questo che non esistono hotel).