Dove si trova e quanto costa il villaggio di igloo dove i letti sono fatti di ghiaccio Avete ancora voglia d'inverno nonostante si avvicini la primavera? Questo villaggio di igloo fa al caso vostro: ecco quanto costa dormire in queste strutture fatte interamente di ghiaccio.

A cura di Valeria Paglionico

In quanti quando organizzano un viaggio vanno alla ricerca di luoghi "Instagrammabili" capaci di ottenere centinaia di like con un'unica foto? Gli amanti dell'inverno saranno lieti di sapere che esiste una scelta che fa al caso loro. Nonostante si avvicini la primavera, qui si ha ancora a lungo la possibilità di vivere un'esperienza da eschimese, ritrovandosi addirittura a dormire in letti fatti di ghiaccio: ecco dove si trova e quanto costa il villaggio di igloo destinato a fare impazzire i social.

Dove si trovano i villaggi di igloo

Si chiama Iglu-Dorf ed è la catena di alberghi che gestisce cinque villaggi di igloo sulle Alpi. Tre strutture si trovano in Svizzera, per la precisione a Davos, Gstaad, Zermatt, una si trova a Innsbruck, in Austria, e l'ultima a Zugspitze, Germania. Complice l'altitudine che si aggira tra i 1.900 e i 2.700 metri, qui le temperature sono gelide per gran parte dell'anno.

Gli igloo proposti sono interamente in neve e ghiaccio e la loro particolarità sta nel fatto che vengono ricostruiti ogni anno, visto che si sciolgono quando il tempo comincia a diventare più mite alla fine della primavera. All'interno delle strutture tutto è fatto di ghiaccio, anche i letti, e le temperature si aggirano tra i 2 gradi e i -2 gradi.

Quanto costa dormire in un igloo sulle Alpi

In ogni struttura ci sono gli igloo "classici" e quelli da fiaba, ovvero dotati di ogni comfort e lontani dal complesso principale, ma tutti sono arricchiti da sculture di ghiaccio realizzate da artisti internazionali. Come fanno gli ospiti a desiderare di dormire in condizioni simili?

Naturalmente vengono equipaggiati con sacchi a pelo capaci di tenere al caldo fino a -40 gradi e, come se non bastasse, ogni superficie, dalle poltrone ai divani, fino ad arrivare ai letti, sono dotate di materassini termici. Gli igloo-suite, inoltre, hanno una vasca idromassaggio all'aperto, l'ideale per rigenerarsi e godersi il totale relax sotto la luce delle stelle. Quanto costa una vacanza qui? Si parte da poco più di 400 euro a coppia a notte per un igloo classico e si arriva a quasi 900 euro a notte per due persone per una suite igloo. In quanti sognano di provare un'esperienza simile?