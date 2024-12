La funivia più ripida del mondo ha appena aperto in Svizzera e il panorama è mozzafiato

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

La funivia | Foto Schilthorn Piz Gloria

Oggi, sabato 21 dicembre, è ufficialmente cominciato l'inverno. Il 21 dicembre, poi, per molti cominciano le vacanze di Natale, un ottimo periodo per sciare per gli amanti dello sport sulla neve. Per gli appassionati di sci, in Svizzera ha da poco inaugurato una nuova spettacolare funivia sulle Alpi Bernesi. La vista è mozzafiato da oltre 1650 metri sul livello del mare, che fanno della nuova funivia la più ripida al mondo

Com'è la nuova funivia più alta del mondo

La funivia dello Schilthorn porta i passeggeri al ristorante reso famoso dal film di James Bond "Al servizio segreto di Sua Maestà"sul monte Schilthorn: considerata da chi l'ha ideata la funivia più ripida del mondo, con tanto di salita di 775 metri in soli quattro minuti e una pendenza del 159,4% attraverso le pareti verticali del Mürrenfluh, la nuova struttura collega il villaggio di Stechelberg con quello di Mürren a circa 1.650 metri sul livello del mare. A pieno regime si possono trasportare 800 persone all'ora.

La funivia| Foto Schilthorn Piz Gloria

La grande apertura è avvenuta venerdì 13 dicembre con oltre 600 ospiti che hanno assistito all'inaugurazione dell'impianto. La funivia non è ancora stata riconosciuta dal Guinness World Records, ma la Svizzera non è nuova ai record d'alta quota. Nel 2017 è stata inaugurata a Stoos la funicolare più ripida del mondo, che sale a 743 metri di altezza con pendenze fino al 110%.