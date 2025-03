Dove si trova il paese raggiungibile soltanto con la funivia

video suggerito

Grazie alla funivia più ripida al mondo, inaugurata lo scorso dicembre, un piccolo borgo di quasi 500 abitanti potrà essere collegato a valle e ai paesi circostanti: scopriamo dove si trova.

A cura di Arianna Colzi

Il paese raggiungibile soltanto con la funivia

Per secoli è rimasto isolato dai paesi vicini, ma oggi, grazie alla funivia più ripida al mondo, un borgo di 430 abitanti sarà finalmente raggiungibile. Per secoli, gli abitanti di questo piccolo paese hanno dovuto percorrere anche più di tre ore sul dorso di un mulo per poter trovare provviste e beni di sussistenza. Dal 1891, poi, è stata aperta una ferrovia, che collega il borgo a un altro paese di montagna, ma i collegamenti erano complicati. La situazione è migliorata leggermente nel 1965 quando è stata aperta una piccola funicolare che serviva a facilitare gli spostamenti, ma aveva comunque un binario unico. Dallo scorso dicembre, però, tutto è cambiato per i residenti di Mürren, che potranno spostarsi liberamente dopo secoli.

Dove si trova Mürren il borgo raggiungibile con la funivia

Mürren è una frazione del comune svizzero di Lauterbrunnen, situato nel Canton Berna nella regione dell'Oberland. La funivia più ripida al mondo, inaugurata lo scorso dicembre, la collegherà a Gimmelwald. Situato a 1638 metri sul livello del mare, Mürren è finalmente collegato con i paesi circostanti e con la valle sottostante grazie alla funivia. La Schilthornbahn, che trasporta i viaggiatori a 775 metri di altezza in quattro minuti, consente di immergersi nei paesaggi mozzafiato delle Alpi Svizzere.

Mürren

La funivia compie un tragitto lungo la parete rocciosa verticale del Mürrenfluh che ha una pendenza del 159,4% (la precedente funivia più ripida del mondo, la Loen Skylift in Norvegia, aveva un pendenza del 133%). Arroccato su una terrazza naturale ai piedi della cima dello Schilthorn (2970 m) che domina la valle di Lauterbrunnen, Mürren è un villaggio del XIII secolo con case arroccate in pietra e legno. A causa della sua posizione unica, gli ingegneri non sono mai riusciti a collegarlo ai paesi circostanti tramite strada.

"Ogni volta che abbiamo bisogno di un medico, un parrucchiere o un dentista, dobbiamo scendere a valle dove molti di noi hanno parcheggiato le loro auto", racconta uno dei residenti alla BBC. Nonostante sia un piccolo borgo, Mürren è un importante centro per gli sport invernali: alla fine del 1800 alcuni sciatori britannici scoprirono il villaggio e si innamorarono del suo paesaggio (e delle sue piste).

Mürren innevata

Quasi un secolo dopo, le montagne che circondano Mürren presentano 54 km di piste fresche e polverose collegate tramite funivie, funicolari e seggiovie. Quando le condizioni della neve lo consentono, si può sciare per 16 km dalla cima dello Schilthorn fino al fondovalle a Lauterbrunnen. Ora il borgo può essere scoperto da chiunque grazie alla funivia e chissà che non ne benefici anche il turismo.