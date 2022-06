Il Parco di Monza come Hogwarts: arriva la fiera dedicata ad Harry Potter Nel Parco di Monza arriva Giocolandia, la più grande fiera a tema Harry Potter che trasformerà il Cascina Costa Alta nella scuola di magia di Hogwarts.

A cura di Clara Salzano

Il Parco di Monza diventa Hogwarts di Harry Potter

La scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, ambientazione principale della serie di romanzi Harry Potter di J. K. Rowling, arriva nel Parco di Monza. Sarà la più grande fiera per bambini mai realizzata in Lombardia a tema Harry Potter per tutti gli amanti del famoso maghetto e non solo. Assieme alla scuola di magia di Hogwarts, a Giocolandia, dal 24 al 26 giugno nella Cascina Costa Alta si Biassono, andrà in scena anche il Festival dei Supereroi.

Il Parco di Monza

Tutti coloro che hanno letto i libri di Harry Potter o hanno visto la fortunata serie cinematografica hanno desiderato almeno una volta di entrare a far parte della scuola di magia di Hogwarts. Nel Parco di Monza arriva Giocolandia, la più grande fiera a tema Harry Potter che trasformerà il Cascina Costa Alta nella scuola di magia di Hogwarts. Sarà allestita nel parco la tenda di Hagrid dove i bambini saranno smistati da un Cappello Parlante, proprio come nella saga di Harry Potter. Durante tutto il weekend, 24-25 e 26 giugno, i partecipanti saranno impegnati in sfide di vario tipo. Ogni maghetto avrà la sua bacchetta per partecipare a lezioni di divinazione e altri laboratorio. Unicorni, rapaci, civette e altri animali fantastici si aggireranno per il parco di Monza per immergere gli ospiti nella tipica atmosfera di Hogwarts.

L’ingresso al Parco di Monza da Cascina Costa Alta

Non solo Harry Potter, Giocolandia sarà anche l'occasione per visitare il festival dei Supereroi con gare, mostre, spettacoli, talk e incontri con disegnatori per far conoscere ai bambini i segreti che si celano dietro le figure dei supereroi più conosciuti. Per accedere all'evento è necessario acquistare un biglietto d'ingresso unico, per la fiera di Harry Potter e il Festival dei supereroi. Il costo va dai 5 ai 15 euro. L'orario d'ingresso è il il 24 giugno dalle 11 alle 21.30, il 25 e il 26 giugno dalle 10 alle 21.30.