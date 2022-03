Bonnie Wright ha sposato Andrew Lococo: Ginny di Harry Potter è una principessa in bianco Bonnie Wright, meglio conosciuta come la Ginny di Harry Potter, ha sposato il fidanzato Andrew Lococo lo scorso weekend e per l’occasione ha curato il suo stile bridal nei minimi dettagli. Ha sfoggiato due diversi abiti principeschi, completando il tutto con un raffinato mezzo raccolto.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate i maghetti protagonisti della saga dedicata a Harry Potter? Sebbene siamo sempre stati abituati a vederli sul grande schermo sempre in versione ragazzini, oggi sono tutti cresciuti e sui social non esitano a mostrarsi alle prese con le loro "vite da adulti". Nelle ultime ore, ad esempio, Bonnie Wright, alias Ginny Weasley, si è sposata, coronando così il suo sogno d'amore al fianco del compagno Andrew Lococo. A postare le foto del grande giorno su Instagram è stata proprio l'attrice, apparsa bella, elegante e soprattutto felicissima mentre ringraziava il neo-marito per aver reso la sua vita speciale.

Il matrimonio "bucolico" di Bonnie Wright

Bonnie Wright e Andrew Lococo si sono fidanzati alla fine del 2020 e, nonostante la loro non sia una storia decennale, hanno provato fin da subito un sentimento così travolgente da essere arrivati all'altare in meno di due anni. Pur di inseguire l'amore Bonnie ha lasciato Los Angeles e si è trasferita a San Diego, città in cui convive con il neo-marito. La cerimonia di nozze è stata organizzata in una meravigliosa location immersa nel verde, con un altare total white e un unico lunghissimo tavolo per gli invitati e gli sposi, il tutto circondato da alberi illuminati da micro luci led. Tra brindisi, danze scatenate e lanci di petali di rosa, il ricevimento è stato semplice ma all'insegna del romanticismo.

Il matrimonio di Bonnie Wright

Gli abiti da sposa di Bonnue Wright

Bonnie Wright, meglio conosciuta come la Ginny di Harry Potter, ha curato il suo stile bridal nei minimi dettagli, cambiandosi due volte nel corso della giornata. Ha dato il via ai festeggiamenti con un lungo abito total white dal mood principesco, un modello con la gonna alla caviglia leggermente a balze, lo scollo a V e delle maniche corte con i volant di tulle. Per completare il tutto ha scelto dei sandali col tacco alto e un mezzo raccolto. Per il taglio della torta ha preferito una sinuosa sirena effetto sottoveste di raso lucido, con le spalline sottili e un drappeggio sul lato della gonna. Non ha cambiato l'acconciatura, rimanendo fedele al fermaglio gioiello che indossava fin dall'inizio della cerimonia. Insomma, Ginny ha detto addio ai vestiti da maghetta e si è trasformata in una vera e propria principessa: i suoi abiti da sposa sono romantici e da sogno.