A lezione di incantesimi come a Hogwarts: la magica serra di Harry Potter diventa realtà Ai Warner Bros. Studio Tour di Londra aprirà la prima serra al mondo ispirata ai film di Harry Potter e a Hogwarts.

A cura di Clara Salzano

Una scena di Harry Potter nella serra del Professor Sprout a Hogwarts

Mandracole e creature magiche stanno arrivando ai Warner Bros. Studio Tour di Londra dove aprirà la prima serra al mondo come quella di Harry Potter a Hogwarts. Come nei romanzi di J. K. Rowling e nei film tratti dalla saga, saranno disponibili molte piante esotiche e magiche e tutti potranno sentirsi studenti di Hogwarts. La nuova attrazione Warner Bros. Studio Tour di Londra aprirà il 1 luglio 2022.

La mandracola nella serra di Hatty Potter ai Warner Bros di Londra

La nuova serra magica di Harry Potter ai Warner Bros. Studio Tour di Londra si ispira al set del film Harry Potter e la camera dei segreti. È una delle scene preferite per i fan della serie di Harry Potter in cui gli studenti di Hogwarts prendevano lezioni di Erbologia dalla Professoressa Pomona Sprout. Come nei film, i visitatori, una volta all'interno della serra, potranno estrarre una mandragora in vaso, come parte di un'esposizione interattiva, e riconoscere il Tentacula velenoso appeso al soffitto mentre si attraversa la struttura di vetro.

La serra è stata inoltre costruita proprio dai cineasti originali di Harry Potter e ospita molte piante esotiche e magiche: "Durante le riprese sono state utilizzate varie tecniche per ottenere il movimento delle piante magiche. Il movimento sinuoso di presa dei viticci del Tentacula è stato generato dal computer, tuttavia, il movimento delle Mandragole è stato ottenuto utilizzando controller animatronic nascosti sotto il tavolo", spiegano i set designer dei Warner Bros. Studio Tour di Londra dove la serra rappresenta un'installazione permanente della visita come parte di una nuovissima funzione, Mandrakes and Magical Creatures, che aprirà il 1° luglio 2022. I Warner Bros. Studio Tour di Londra sono un luogo straordinario per i fan di Harry Potter perché è qui che sono stati ricostruiti i set originali dei film. Nel tour è possibile anche avvistare diverse creature magiche come a Hogwarts.