Il nuovo treno alta velocità che farà concorrenza a Italo e Trenitalia: come sarà e quali tratte copre Il nuovo Tgv-M, progettato dalle società francesi Sncf e Alstom, opererà sui binari dell'Alta velocità italiana a partire dal 2027: scopriamo quali tratte coprirà e come sono fatti gli interni.

A cura di Arianna Colzi

Il nuovo TGV-M | Foto Sncf

Nei giorni scorsi alla Gare de Lyon di Parigi è stato mostrato in anteprima il nuovo treno Tgv-M che arriverà in Italia dal 2027. Si tratta di convogli a due piani ideati e progettati dalle società francese Sncf e Alstom, che dovrebbero essere consegnati nei prossimi mesi in Francia. L'obiettivo? Sfidare il duopolio dell'Alta velocità italiana, composto da Italo e Trenitalia. Scopriamo che sarà e tratte coprirà.

Come funzionerà il treno ad alta velocità francese che opererà anche in Italia

I treni di Sncf operano già Italia, occupandosi dell'itinerario transfrontaliero tra Parigi, Torino e Milano. Ora, però, i nuovi treni del colosso ferroviario francese sbarcheranno sul mercato italiano a partire dal 2027 coprendo le tratte Torino-Napoli e Torino-Venezia per poi arrivare a coprire il 15% del mercato entro il 2030, come riporta il direttore generale di Tgv-Intercity di Sncf, Alain Krakovitch.

I nuovi treni ad alta velocità proporranno all'inizio nove treni andata e ritorno sulla direttrice tra Napoli, Roma e Milano e quattro convogli andata e ritorno fra Torino e Venezia. L'obiettivo, poi, sarà ampliare l'offerta di treni che copriranno anche città del sud Italia. Il piano di trasporto è stato presentato a Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, con un accordo di 15 anni. Il mercato italiano dell'Alta velocità si amplia, dunque, anche per via della domanda di passeggeri sempre più alta. Trenitalia, d'altronde, opera già anche in Europa attraverso le sue controllate, come Netinera in Germania, proponendo itinerari anche sulla Londra-Edimburgo e sulla Milano-Parigi a partire dal 2021.

Gli interni del Tgv-M sono stati visionati in anteprima dal Sole 24 Ore: tra bistrot posizionato al secondo piano, casse automatiche al bar e interni in legno, per la progettazione di questi treni non si è trascurato nemmeno il design, che ha segnato la divisione tra interni ed esterni è segnata dalle palette.