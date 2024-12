Treni, da aprile 2025 ritorna l’alta velocità tra Milano e Parigi

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Da fine agosto 2023 il tunnel ferroviario del Frejus è chiuso a causa di una frana nella parte francese. La tratta che collega Italia e Francia è dunque bloccata da un anno e mezzo, ma la situazione si sta per sbloccare. Sta infatti per ripartire il Milano-Parigi con Trenitalia: le corse giornaliere riprenderanno tra marzo e aprile 2025. Attualmente la compagnia opera anche in Inghilterra, in Germania, in Grecia e in Spagna.

Quando riapre il collegamento ferroviario

Tra il 15 e il 30 marzo 2025 dovrebbe riaprire il tunnel ferroviario del Frejus, mettendo nuovamente in collegamento Milano e Parigi. Attualmente non ci sono treni ad alta velocità che collegano direttamente le due città. Il collegamento è venuto meno a causa della chiusura del tunnel, dopo la frana del 27 agosto 2023. Con l'anno nuovo, verrà ripristinata la tratta: dieci viaggi al giorno sulla Parigi-Lione, 5 in una direzione, 5 nell'altra, con aggiunta nella stagione invernale della fermata a Chambery, nota meta turistica. È un viaggio di circa 8 pre.

A loro volta anche i francesi di Sncf (Société Nationale des Chemins de fer Français) hanno in serbo delle novità con la riapertura del traforo. Il Tgv di Sncf è il treno di punta delle ferrovie statali francesi. La compagnia vuole sfruttare sulla tratta Milano-Parigi i nuovi treni ad alta velocità Tgv M, mezzi di ultima generazione che potrebbero dare una valida alternativa al trasporto aereo e su strada. L'intenzione della compagnia è potenziare questa tratta che collega Italia e Francia a partire da aprile 2025, passando dai precedenti 2-3 viaggi al giorno a 5-6 al giorno.