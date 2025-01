A Parigi apre una stazione della metro ultra moderna: ha 9 piani e 32 scale mobili

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Il tetto in vetro della stazione | Foto Dominique Perrault Architecture / Anne-Claude Barbier / Société des grands projets

In vista delle Olimpiadi di Parigi, che si sono tenute la scorsa estate, la capitale francese ha cambiato pelle, apportando diverse ristrutturazioni e ammodernamenti ad alcuni dei suoi monumenti simbolo. Tra le opere passate più in sordina, c'è l'apertura di una nuova stazione della metropolitana che si preannuncia come una delle più avveniristiche e contemporanee. Per farsi trovare pronta all'appuntamento olimpico, la città di Parigi ha visto l'ampliamento della rete metropolitana: la linea 14, che collega la parte nord alla parte sud della Ville Lumière, attraversando il centro storico, ha visto l'aggiunta di 7 nuove fermate per un totale di 15 km, che hanno permesso ai visitatori di raggiungere più facilmente le sedi olimpiche. Alcune stazioni, però, non sono state realizzate in tempo per le Olimpiadi e apriranno nelle prossime settimane, tra queste ce n'è una che conta 9 piani e 32 scale mobili.

La più spettacolare stazione della metropolitana di Parigi

La stazione di Villejuif-Gustave Roussy si trova a sud di Parigi, a poca distanza dall'aeroporto di Orly, il secondo scalo più importante della città. Sarà inaugurata il prossimo 18 gennaio ed è un'opera architettonica imponente. La prima impressione è quella di un dedalo, un labirinto di scale mobili, in realtà si tratta di una struttura iper contemporanea e fruibile, senza barriere architettoniche, anche dalle persone con disabilità.

Realizzata dallo studio di architettura Dominique Perrault, la stazione della metro è sormontata da un grande tetto in vetro striato che ha la funzione di una grande cupola. La stazione di Villejuif-Gustave Roussy sarà anche una delle fermate della futura linea 15, che sarà inaugurata nell'estate del 2026. All'interno della struttura si trovano ben 32 scale mobili e 16 ascensori che collegano i nove piani della stazione. L'ultimo piano, a quasi 50 metri di profondità, è quello che consente di accedere ai binari. Sul soffitto di quest'ultimo piano interrato è stata realizzata un'opera d'arte dell'artista cileno Iván Navarro, composta da 58 pannelli illuminati che portano il nome di corpi celesti.

Uno scorcio della stazione della metropolitana | Foto Dominique Perrault Architecture – ADAGP / Anne-Claude Barbier / Société des grands projets