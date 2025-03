video suggerito

I residenti di Parigi hanno votato a favore della pedonalizzazione di 500 strade nella capitale A Parigi i cittadini hanno votato a favore di un referendum che renderà pedonali altre 500 strade della capitale. Questa decisione arriva dopo il divieto ai monopattini elettrici e la decisione dell'amministrazione di aumentare il costo del parcheggio per i grandi SUV.

A cura di Arianna Colzi

Rue Montorgueil a Parigi

Domenica 23 marzo 2025 i residenti di Parigi hanno votato un referendum cittadino per la pedonalizzazione di 500 strade della città. Il referendum rientra nelle varie iniziative che la sindaca della capitale francese, Anne Hidalgo, sta mettendo in atto per ridurre l'uso delle auto e migliorare la qualità dell'aria.

I risultati del referendum

Circa il 65,96% dei parigini ha votato a favore della misura, mentre il 34,04% l'ha respinta. Si tratta del terzo referendum di questo tipo a Parigi negli ultimi tre anni, dopo il voto del 2023 che ha approvato lo stop ai monopattini e la decisione dell'anno scorso di triplicare le tariffe per il parcheggio dei grandi SUV.

Il referendum eliminerà altri 10mila posti auto a Parigi, che si aggiungeranno ai 10mila rimossi dal 2020. I due milioni di abitanti della città saranno consultati su quali strade diventeranno aree pedonali. I dati del Comune di Parigi mostrano che il traffico automobilistico in città si è più che dimezzato da quando la giunta di sinistra amministra la città, ormai da quasi vent'anni.

Le 500 strade da pedonalizzare porteranno il numero totale dei cosiddetti "polmoni verdi" a quasi 700, quasi un decimo delle strade della capitale. Nonostante i recenti cambiamenti, Parigi è in ritardo rispetto alle altre capitali europee in termini di infrastrutture green – che comprendono giardini privati, parchi, strade alberate e molto altro – che costituiscono solo il 26% dell'area cittadina rispetto alla media delle capitali europee del 41%, secondo quanto riporta Reuters.