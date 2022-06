Facciate monumentali e interni preziosi, i palazzi delle Poste Italiane più belli d’Italia In occasione dei 160 anni delle Poste Italiane un libro raccoglie la storia e i progetti dei palazzi storici più belli delle poste in giro per l’Italia.

A cura di Clara Salzano

Le Poste Italiane a Napoli

Nel 2022 Poste Italiane celebra i 160 anni dalla sua nascita che ha segnato il mondo della corrispondenza in Italia. In occasione di questo importante anniversario Franco Maria Ricci Editore presenta il volume Le Belle Poste. Palazzi storici delle Poste Italiane, alla sua seconda edizione, che mostra gli edifici più suggestivi delle Poste Italiane che sono stati protagonisti della vita cittadina dell’intero Paese. Nonostante l’attività degli uffici postali sia molto cambiata nel tempo, gli storici edifici delle poste continuano a suscitare un forte fascino all'interno dell'architettura urbana delle città. Da Trieste a Palermo, passando per Roma e Napoli, spazio ai meravigliosi edifici delle Poste Italiane.

Le Poste Italiane a Bari

Realizzati tra la fine dell’Ottocento e il secondo dopoguerra i palazzi delle Poste Italiane sono il racconto della storia d'Italia degli ultimi 160 anni, da quando è nata Poste Italiane. Gli edifici, tutti diversi tra loro e carichi di fascino, rappresentano le trasformazioni tecnologiche e sociali dell'Italia di oltre un secolo e mezzo. Le imponenti facciate delle Poste Italiane hanno definito spesso il tessuto urbano delle città e i loro spazi interni, testimoni della transizione tra XIX e XX secolo, sono stati il fulcro della vita cittadina.

Le Poste Italiane a Carrara

Dalle incessanti corrispondenze alle trame di poteri che si consumavano all'interno delle Poste, gli storici edifici raccontano il cambiamento della società e della cultura architettonica italiana. Gli esempi più significativi di palazzi storici delle Poste Italiane sono stati raggiunti negli anni ’30 del Novecento.

Le Poste Italiane a Palermo

Lo stile Razionalista era la cultura architettonica dominante e vennero costruiti edifici come le Poste di Napoli che ancora oggi affascinano con la loro monumentalità e permanenza nel tessuto storico cittadino. Il volume Le Belle Poste. Palazzi storici di Poste Italiane è alla sua seconda edizione (la prima risale al 1996) e permette di scoprire la storia e studiare i progetti che hanno reso gli storici edifici delle poste elementi fondamentali nel tessuto delle città italiane.