I nuovi aerei con le suite matrimoniali: cabine come camere d’albergo tra le nuvole Nuovi posti e nuova esperienza di viaggio a bordo degli aerei Lufthansa che lanciano le nuove suite di Prima classe come camere private sopra le nuvole.

A cura di Clara Salzano

La suite Allegris di Lufthansa

Una prima classe così comoda ed esclusiva non si era mai vista. A presentare la nuova "First Class Suite Plus" è Lufthansa che ha introdotto nuove cabine come camere private sopra le nuvole. Si tratta di una suite in stile luna di miele, come quella degli hotel ma nei cieli del mondo, con pareti alte fino al soffitto e porta richiudibile, sedili che si possono riscaldare e raffreddare e molto altro ancora. I nuovi standard saranno disponibili sui nuovi aerei Lufthansa dal 2024.

La First Class Suite Plus di Lufthansa

Lufthansa stabilisce un nuovo standard in termini di comfort e personalizzazione all'interno delle sue nuove First e Business Class. La nuova offerta si chiama “Allegris” e prevede nuove esperienze di viaggio sulle tratte a lungo raggio. la gran de novità è la "Suite Plus" che è come una camera d'albergo privata sotto le nuvole con due ampi sedili che diventano un comodo letto matrimoniale. La stanza consente inoltre di personalizzare gli optional con minibar privato, spazio di archiviazione come un armadio per cambiarsi comodamente e grande schermo di intrattenimento. I sedili larghi quasi un metro si possono riscaldare o raffreddare, menu gourmet all'ora richiesta dagli ospiti che si può consumare nelle suite private o al grande tavolo di prima classe che è simile a un ristorante.

La nuova Business–Class di Lufthansa

Le novità a bordo dei voli Lufthansa di lungo raggio non saranno disponibili solo per la First Class ma anche per gli ospiti della Business Class che per la prima volta potranno viaggiare nella propria suite. Le cabine della Business Class hanno pareti alte fino al petto e porte scorrevoli per maggiore comfort e privacy. Anche qui è disponibile un monitor fino a 27 pollici e un ampio spazio di archiviazione, il proprio guardaroba e minibar personale. Per chi viaggia in compagnia, le suite si possono unire per avere più spazio e privacy. Le novità "Allegris" saranno disponibili sugli oltre 80 nuovissimi aeromobili Lufthansa, come Boeing 787-9, Airbus A350 e Boeing 777-9, che voleranno in tutto il mondo dal 2024. Anche i vecchi aeromobili Lufthansa saranno rinnovati per rispondere ai nuovi standard di comfort e privacy a bordo.