In vendita per 2,7 milioni il maniero di Karl Lagerfeld: la villa ha 7 camere da letto tutte con cabina armadio

È in vendita per 2,7 milioni di euro una delle case più amate dal compianto stilista tedesco Karl Lagerfeld: il Manoir du Mée, situato a un’ora da Parigi, è una grande dimora storica dove sono state girate anche diverse campagne pubblicitarie di Chanel.

Manoir du Mée, la casa appartenuta a Karl Lagerfeld

Nel 2019 ci lasciava uno dei più influenti stilisti, fotografi e direttori creativi del XX e XXI secolo, il tedesco Karl Lagerfeld. Conosciuto anche come il Kaiser della moda, Lagerfed ha rivoluzionato per decenni il settore dirigendo niente meno che Chanel e Fendi, con il suo stile moderno, vivace e autentico. Ma lo stilista non aveva buon gusto solo in fatto di moda: una delle sue passioni più grandi era, infatti, per le belle case. Non c'è da sorprendersi, quindi, che nel corso della sua vita abbia cambiato, possedendole o semplicemente abitandoci, numerose dimore di lusso. Un libro a lui dedicato scritto nel 2024, Karl Lagerfeld: A Life in Houses, ne illustra ben 13, tra cui appartamenti e ville a Parigi, Roma, Amburgo e Monte Carlo, tutti davvero mozzafiato. Recentemente, una di queste dimore è tornata al centro dell'attenzione: Manoir du Mée, storica residenza del XVIII secolo situata vicino a Parigi, dove Lagerfeld visse per oltre dieci anni, è in vendita per 2,7 milioni di euro.

Dettaglio del Manoir du Mée

Manoir du Mée, la dimora nobiliare amata da Karl Lagerfeld

Abitata dallo stilista fino al 1998, Manoir du Mée è un maniero situato a Le Mée-sur-Seine risalente al 1749, che si estende su oltre mezzo ettaro di terreno, circa 500 metri quadrati. La dimora è stata usata in diverse occasioni come scenario per servizi fotografici di Chanel nei giardini, prima di essere venduta al principe Ernst August di Hannover. Il terreno dove si trova la Villa è immenso, sono circa 4.850 metri quadrati, e incornicia il maniero in modo assolutamente delicato: il complesso è l'esempio perfetto di una certa idea di eleganza francese con un'architettura equilibrata, proporzioni armoniose e un'eredità storica incredibile.

Il salone principale

Com'è fatta il Manoir du Mée

La Villa del XVIII secolo presenta 7 camere da letto, ciascuna con un proprio bagno privato e una cabina armadio. All'interno della casa, che si sviluppa su due piani principali più il piano terra, ci sono anche una cucina da chef con isola in legno massiccio, una sala da biliardo di colore rosso acceso, un bar completamente rivestito in legno e riverniciato, saloni spaziosi che aprono sul giardino, una sala da pranzo che affaccia sul parco e una sala biblioteca con camino.

Il bar della dimora, interamente in legno verniciato

I principali elementi originali della dimora sono stati conservati con estrema cura: il parquet di Versailles, le modanature, le cornici per quadri, i caminetti in pieno stile XVIII secolo. Anche alcune delle camere da letto situate ai piani superiori sono rimaste fedeli alla loro struttura originale, mantenendo ad esempio dei suggestivi soffitti a falda ripida e delle travi a vista davvero particolari, il tutto avendo una vista incredibile sui giardini.