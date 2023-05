Perché non è vero che il principe Harry ha una camera d’albergo segreta per “scappare” da Meghan Secondo i tabloid britannici il principe Harry avrebbe una camera d’albergo segreta, il motivo? Sfuggire da Meghan Markle quando vuole concedersi un po’ di relax: ecco per quale motivo la notizia è assolutamente falsa.

A cura di Valeria Paglionico

Sul principe Harry e Meghan Markle se ne sono dette davvero di tutti i colori e non solo perché hanno deciso di rinunciare a ogni tipo di privilegio reale. La verità è che, vivendo il più possibile lontani dai riflettori, scatenano ancora di più la curiosità pubblica. Non sorprende, dunque, che vengano inseguiti dai paparazzi (proprio come succedeva a Diana) e che spesso siano infangati da notizie che risultano false. È proprio quanto successo di recente: il principe è finito su tutti i giornali a causa di una presunta camera d'albergo in cui si isolerebbe per scappare da Meghan.

Il motivo nascosto dietro i gossip

Lo scorso 19 maggio Harry e Meghan hanno festeggiato il loro quinto anno di matrimonio ma sui social non hanno condiviso nulla per celebrare la ricorrenza. Nessuna foto, nessun messaggio, nessun ricordo: tanto è bastato per spingere i giornali di gossip a parlare di una presunta crisi. Il Sun, ad esempio, ha dichiarato che il principe occasionalmente avrebbe l'abitudine di trascorrere del tempo da solo al San Vincente Bungalow, un resort di lusso a Santa Barbara, vicino la casa di Montecito della coppia, dove avrebbe prenotato una camera "segreta". Travolto dalle malelingue, il principe si è visto costretto a controbattere, anche se si è limitato a smentire la notizia con semplicità attraverso un suo portavoce.

Perché Harry non ha bisogno di una camera di hotel

Al di là di questo intervento, però, esistono svariati motivi per cui l'esistenza di una camera d'albergo segreta per sfuggire da Meghan è assolutamente una bufala. Innanzitutto la casa della coppia è così grande che Harry non avrebbe bisogno di uscire dalla tenuta per isolarsi e per concedersi qualche ora di totale relax in solitaria, lontano sia dalla moglie che dai figli. Come se non bastasse, peserebbe non poco sulle sue tasche tenere riservata una suite per interi mesi. Certo, probabilmente l'ex erede al trono non ha grandi problemi economici, ma è chiaro che potrebbe spendere quel denaro per tante attività più costruttive. Insomma, sebbene non ci sia nulla di male nel prendersi una pausa dalla normale routine familiare, nel caso di Harry si tratta solo di una malelingua. Quand'è che si smetterà di andare alla ricerca dei suoi segreti "inconfessabili"?