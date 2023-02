Le nuove cabine dei voli diretti Sydney-New York: sarà come volare a bordo di un boutique hotel Entro il 2025 si potrà viaggiare dall’Australia agli USA con voli senza scali che saranno come boutique hotel in cui le cabine sono suite di lusso nei cieli.

A cura di Clara Salzano

La nuova cabina di Quantas

Qantas ha svelato le cabine First e Business class per il suo nuovo Airbus A350 che trasporterà passeggeri senza scalo da Sydney e Melbourne a New York e Londra. Un comodo letto fisso, poltrona lounge separata e guardaroba sono solo alcune delle caratteristiche delle nuove cabine che permetteranno di volare come in un hotel di lusso nei cieli.

La nuova First class dell’Airbus A350

I nuovi Airbus A350 saranno introdotti dalla fine del 2025. Per la prima volta si potrà viaggiare dall'Australia agli Stati Uniti d'America e al Regno Unito senza fare scali. Il viaggio sarà reso inoltre più comodo dalle nuove classi First e Business di Qantas che sono concepite come suite nel cielo con porta scorrevole per una maggiore privacy, Wi-Fi veloce e gratuito da installare su tutta la flotta A350, maggiore spazio e una zona benessere per tutti i passeggeri.

La nuova prima classe Qantas

Il design delle nuove classi First e Business di Qantas, chiamato Project Sunrise, è progettato dallo studio di design industriale australiano Caon Design e da un team multidisciplinare di scienziati dell'Università di Charles Perkins Centre di Sydney. È la prima volta che un mix di specialisti dell'aviazione progetta da zero delle cabine per i voli a lungo raggio. I nuovi Airbus A350 di Qantas saranno dodici e potranno ospitare ognuno 238 passeggeri che, considerano gli oltre 300 posti di altri vettori, godranno tutti di molto più spazio a bordo.

La nuova classe business Qantas

I primi aerei per i voli no stop Sydney-New York saranno come boutique hotel nei cieli: le suite della prima classe offriranno ai passeggeri un letto extra-large, poltrona reclinabile separata, guardaroba personale, tavolo da pranzo per due e una TV 32 pollici ad altissima definizione. Nella cabina business sarà installato un letto piatto di due metri, ampio spazio di stoccaggio, un grande specchio, pouf imbottito in pelle, TV touch screen da 18 pollici ad altissima definizione, ampio tavolo da pranzo e illuminazione personalizzata. “Pensiamo che le nostre cabine dell'A350 – ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Qantas, Alan Joyce – abbiano il design più sofisticato e ponderato di qualsiasi compagnia aerea, combinando la tecnologia all'avanguardia con la ricerca sul sonno per plasmare l'aspetto e l'atmosfera di quella che è effettivamente una nuova era del viaggio".