I monumenti più visitati al mondo. La Sagrada Familia di Barcellona è al 1° posto Dalla Sagrada Familia a Barcellona alla Fontana di Trevi a Roma, Tripadvisor ha stilato la classifica delle attrazioni più visitate al mondo per il 2022.

A cura di Clara Salzano

La Sagrada Familia è il monumento più visitato al mondo secondo i Tripadvisor Travellers’ Choice Awards

L'assalto record alla crociera intorno al mondo proposta dalla compagnia britannica Silversea Cruises ha svelato il desiderio di tanti di esplorare il nostro Pianeta. Nonostante avesse un costo di oltre 200.000 euro, i biglietti per la crociera “South Side Story”, che prevede 139 giorni in 34 Paesi dei 5 continenti, sono andati esauriti in tempo record. Se dunque non siete tra i pochi che sono riusciti ad assicurarsi la crociera intorno al mondo che salperà nel 2023 potete sempre concedervi un viaggio tra i continenti seguendo la classifica dei monumenti più visitati secondo i Tripadvisor Travellers' Choice Awards.

Gli interni della Sagrada Familia a Barcellona

La richiesta di viaggi ha raggiunto livelli superiori anche ai periodi pre-pandemici e Tripadvisor, la piattaforma di guida di viaggio più grande del mondo, ha lanciato la sua classifica dei migliori luoghi da visitare che comprende monumenti eterni anche tesori nascosti, lontani dai sentieri più battuti come le Cascate dell'Iguazú e molto altro ancora. La classifica dei Tripadvisor Travellers' Choice Awards viene stilata da Tripadvisor che analizza oltre un miliardo di recensioni e opinioni della sua comunità sulle destinazioni nel mondo: "Tripadvisor – si legge nel comunicato stampa – analizza il feedback autentico della sua community per identificare e classificare i migliori viaggi al mondo".

La Sagrada Familia di Barcellona è il monumento più visitato

La Sagrada Familia è al primo posto delle dieci migliori attrazioni del mondo per il 2022, secondo i Tripadvisor Travellers' Choice Awards. Il famoso monumento progettato dall'architetto catalano Antonì Gaudi è il più grande incompiuto della storia dell'architettura e dell'arte mondiale. Si tratta di un'imponente chiesa di Barcellona, Patrimonio Mondiale dell'Unesco dal 2005, a cui Gaudì dedicò gli ultimi anni della sua vita prima di morire senza mai vederla finita. Di recente è stato annunciato il completamento dell'enorme cantiere de la Sagrada Familia per il 2023, anno in cui ricade l'anniversario dalla morte di Antonì Gaudi.

La Sagrada Família

Le altre attrazioni in classifica

Al secondo posto della classifica delle attrazioni mondiali più visitate c'è il Colosseo di Roma, il monumento più iconico e simbolico della città eterna e della cultura romana nel mondo. Il famoso grattacielo di New York, l'Empire State Building, che si vede in numerosi film e ha ispirato anche diversi racconti romantici, occupa il terzo posto della classifica. Il quarto monumento più visitato è la Grande Moschea Sheikh Zayed di Abu Dhabi. Seguono in classifica il Museo degli Uffizi di Firenze, la Plaza de España di Siviglia, recentemente utilizzata come scenografia della sfilata di Dior Cruise, fino al decimo posto occupato dalla Fontana di Trevi a Roma.