I migliori spaghetti del supermercato secondo Gambero Rosso

A cura di Arianna Colzi

La scelta tra i vari tipi di pasta da acquistare al supermercato si fa sempre più difficile. Dal 1992, il Gambero Rosso realizza un blind test per individuare le tipologie di pasta, in questo caso di spaghetti, migliori presenti sugli scaffali del supermercato. Il contest è dedicato ai migliori "spaghi", ovvero quelli di medie dimensioni, e ha analizzato 39 campioni presenti nei punti vendita della grande distribuzione (Gdo). Per capire qual è lo spaghetto industriale migliore, la pasta è stata assaggiata senza olio né sale ha permesso a coloro che hanno assaggiato le varie tipologie di analizzarne l'odore, il sapore, la struttura, evidenziando pregi e difetti. Scopriamo le 11 tipologie di spaghetti migliori.

Quali sono i migliori spaghetti industriali

Tra gli 11 spaghetti scelti dal Gambero Rosso troviamo, partendo dall'ultima posizione, gli Spaghetti trafilati al bronzo della linea Tesori dell'Arca di Pam. Realizzati con grano duro 100% italiano, sono realizzati nel celebre pastificio Armando. In decima posizione troviamo gli Spaghetti Pasta di Gragnano Igp di Consilia Optima, ovvero la linea che prevede prodotti Dop e Igp, compresi gli spaghetti certificati da Garofalo, come la Pasta di Gragnano.

Nella top 5 dei migliori spaghetti troviamo: gli spaghetti n.5 di Esselunga, lavorati nel pastificio La molisana. Sono fatti con grano duro e trafilati al bronzo: il Gambero Rosso li premia per la struttura omogenea ed elastica, il sapore, evidenziando però il fatto che possano risultare un po' collosi. Al quarto posto troviamo proprio gli spaghetti n.15 de La Molisana, storico pastificio del Paese, dove il grano duro viene macinato e trasformato in semola. Il giallo degli spaghetti numero 15 li rende opachi e il profumo e la cottura al dente (9 minuti) li rende un ottimo prodotto.

Sul podio dei tre migliori spaghetti industriali si posiziona il Gran Spaghetto n.105 di Voiello. Il brand di Barilla propone uno spaghetto giallo paglierino che mantiene l'effetto ruvido anche dopo la cottura da 13 minuti. Al secondo posto troviamo gli spaghetti Pasta di Gragnano Igp della linea Todis L’Arte delle Specialità: le eccellenze gastronomiche lavorati dal pastificio Liguori, che dal 1820 opera a Gragnano: con i suoi 12 minuti di cottura è un tipo di pasta corposo, al dente e dal gusto persistente.

I migliori spaghetti industriale, secondo il test condotto da Gambero Rosso, sono gli Spaghetti n. 9 Pasta di Gragnano Igp di Garofalo. L'azienda, che da ormai dieci anni ha come socio di maggioranza Ebro Foods, multinazionale del food spagnola, Lo spaghetto numero 9 ha tutto quello che un buon piatto di spaghetti deve avere: un colore quasi dorato, la consistenza porosa e la capacità di mantenere tutte queste caratteristiche anche dopo i dieci minuti di cottura.

La classifica degli 11 migliori spaghetti della Gdo:

Tesori dell'Arca – Pam Spaghetti trafilati al bronzo;

Consilia Optima – Spaghetti Pasta di Gragnano Igp;

Consilia – Spaghetti n. 4;

De Cecco – Spaghetti n. 12;

Combino – Lidl Bio Spaghetti;

Granoro -Spaghetti Dedicato Ristoranti n. 180;

Esselunga – Spaghetti n. 5;

La Molisana Spaghetti n. 15;

Voiello Il Gran Spaghetto n. 105;

L’Arte delle Specialità – Todis Spaghetti Pasta di Gragnano Igp;