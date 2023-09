I migliori ristoranti del 2023: nella categoria Cucina raffinata spicca un nome italiano Sulla base delle recensioni dei viaggiatori Tripadvisor ha selezionato i migliori ristoranti del mondo dividendoli in categorie. Ci sono due strutture italiane.

A cura di Giusy Dente

Instagram @villacrespi

Tripadvisor ha affidato ad un algoritmo un compito importante: scovare i nomi dei migliori ristoranti raffinati del mondo. La classifica Tripadvisor Travellers' Choice è stata stilata analizzando milioni di recensioni e valutazioni di viaggiatori raccolte in un anno, così da decretare i locali che offrono l'esperienza (culinaria e non solo) più gradevole. Nell'elenco del 2023, strutturato in diverse categorie, figurano anche strutture italiane.

Gli italiani nelle classifiche di Tripadvisor

Al primo posto della categoria Fine Dinning (dunque Cucina raffinata) spicca il ristorante Bougainville di Amsterdam. Ise Sueyoshi a Nishiazabu, un quartiere di Tokyo, è il secondo miglior ristorante, seguito dall'Old Stamp House Restaurant. Quest'ultimo l'anno scorso aveva ottenuto la medaglia d'oro, ma questo terzo posto è sufficiente a renderlo il più alto in classifica di tutto il Regno Unito. A completare il resto della top five ci sono altri due ristoranti europei: Maison Medard (stellato Michelin) nel villaggio francese di Boulleret e il Ristorante Villa Crespi (tre stelle Michelin) a Orta San Giulio, in Italia.

Instagram @villacrespi

Ristorante Villa Crespi propone la cucina dello Chef Antonino Cannavacciuolo, una cucina che strizza l'occhio da un lato ai luoghi delle sue origini e dall'altro alle terre che lo hanno accolto, quelle dove si è realizzato. Lo chef, che ha imparato a cucinare da bimbo sulle orme della nonna, si è poi formato in diverse cucine d’Italia e d’Europa. Poi l'incontro decisivo: quello con Cinzia Primatesta, oggi sua moglie. È con lei che decide di riportare in auge Villa Crespi, realizzando così un comune sogno.

Non è la sola struttura italiana premiata. Nella categoria relativa ai migliori ristoranti vegetariani del mondo compare Antica Casa Rava di Alessandria.

Instagram @villacrespi

La classifica dei migliori ristoranti fine dinning del mondo

Ristorante Bougainville, Amsterdam, Paesi Bassi Ise Sueyoshi, Nishiazabu, Giappone Ristorante The Old Stamp House, Ambleside, Regno Unito Maison Medard, Boulleret, Francia Ristorante Villa Crespi, Orta San Giulio, Italia Avartana, Chennai (Madras), India Akira Back, Bangkok, Tailandia Paul Ainsworth al n. 6, Padstow, Regno Unito PIC, Valenza, Francia Sachi Heliopolis, Il Cairo, Egitto

La classifica dei migliori ristoranti vegetariani del mondo