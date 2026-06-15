I migliori paesi al mondo per pensionati: la classifica del 2026

Trasferirsi all’estero dopo la pensione? Potrebbe rivelarsi una scelta incredibilmente positiva: ecco quali sono i paesi migliori per pensionati del 2026.

Quali sono i paesi migliori per andare in pensione, dove ci si può godere la vecchiaia in tutta tranquillità? A rivelarlo è stato il Retirement Abroad Index 2026, il rapporto di ricerca pubblicato da Expatriate Group, fornitore specializzato in assicurazioni sanitarie internazionali: ecco la classifica ufficiale dei luoghi perfetti per i pensionati.

Dalle Filippine alla Thailandia

Il Retirement Abroad Index 2026 ha individuato i migliori paesi per andare in pensione quest’anno prendendo in considerazione diversi fattori come qualità dell'assistenza sanitaria, accessibilità dei visti, requisiti per l'assicurazione sanitaria, costo della vita e comunità di espatriati e integrazione. I pensionati che si trasferiscono all’estero quando dicono addio al loro lavoro sono ancora pochi al momento ma la verità è che prendere una scelta tanto drastica potrebbe stravolgergli la vita in positivo. Il paese migliore in cui trasferirsi dopo i 60 anni attualmente? Le Filippine, perfette per i prezzi contenuti in fatto di visti e di integrazione. A seguire in lista c’è la Thailandia, amatissima per le spiagge, i templi e il buon cibo, ma anche per i servizi forniti ai pensionati dall’assistenza sanitaria.

Il Portogallo è il paese europeo migliore per pensionati

A completare la top 3 dei paesi migliori al mondo del 2026 in cui godersi la pensione c’è la Colombia, che propone un percorso di visto super accessibile agli over 60 che vogliono trasferirsi lì. Come se non bastasse, offre un clima perennemente primaverile e prezzi dei generi alimentari contenuti. Il Portogallo ha conquistato la quarta posizione, diventando la destinazione europea con punteggio più elevato grazie al visto D7 per il reddito passivo e a un solido settore sanitario privato. Sri Lanka, Sud Africa, Malesia, Emirati Arabi Uniti, Messico, Spagna, Indonesia, Panama e Qatar: questi sono i nomi tra i primi 10 in lista. Cosa dire dell’Italia? È comparsa al 15esimo posto, a pari merito con Cipro.