I migliori campeggi e glamping: chi ha vinto i Caravan and Camping Awards Sono stati assegnati i premi alle migliori destinazioni per i viaggiatori con camper o che amano trascorrere le vacanze in campeggio.

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dai campeggi al glamping, anche quest'anno sono stati assegnati i premi per le migliori strutture ricettive all'aperto. Gli AA Caravan and Camping Awards del 2024 hanno selezionato i luoghi che rappresentano la destinazione ideale per quasi 17 milioni di persone che viaggiano con il camper o trascorrono le vacanze in campeggio. Tra i premiati troviamo il miglior sito per il glamping dell'anno e il miglior campeggio dell'anno di tutto il Regno Unito. Ecco quali sono.

Il Quiet Site in Gran Bretagna

I campeggi migliori del Regno Unito

Il Quiet Site di Ullswater, nella contea della Cumbria, si è aggiudicato il premio di Campeggio dell'anno in Inghilterra ed è stato anche incoronato vincitore assoluto, con lo staff di AA che lo descrive come un "parco meraviglioso con viste mozzafiato sul lago e sulle colline circostanti". In Scozia, il primo posto è andato al Sands of Luce Holiday Park di Dumfries e Galloway, affacciato sulla sabbia dorata di Luce Bay. Tra le motivazioni dietro al premio troviamo il "magnifico sentiero accessibile alla spiaggia del parco e i punti di ricarica per veicoli elettrici".

Il Sands of Luce Holiday Park

In Galles, l'Home Farm Caravan Park di Anglesey si è aggiudicato la corona per il suo "tranquillo ambiente rurale vicino alla spiaggia di Moelfre" e il suo servizio gestito con passione ed entusiasmo. Il St Helens in the Park, nello Yorkshire settentrionale, si è aggiudicato il primo posto nell'Inghilterra nordorientale ed è stato descritto come un campeggio "mantenuto in modo immacolato e organizzato con cura".

Home Farm Caravan Park

Nell'Inghilterra nord-occidentale, il premio per il miglior campeggio è stato assegnato al Manor Wood Country Caravan Park nel Cheshire, grazie alle sue reminiscenze e ai suoi resti romani, alle numerose attrazioni, il tutto immerso nella campagna inglese. Gli ispettori degli AA Awards hanno assegnato il primo premio del Sud-Est dell'Inghilterra al Ninham Country Holidays sull'Isola di Wight, dove gli ospiti si muovono tra campi di mais per raggiungere le piazzole che sono circondate da siepi verdi estremamente curate.

Dove fare glamping nel Regno Unito

L'AA ha anche distribuito un premio per il sito di glamping dell'anno, che è andato a The Secret Garden Glamping nel Lancashire, che lo staff dei premi ha descritto come "una destinazione di vacanza unica" che offre la possibilità di immergersi nel verde della contea con tutti i comfort di un hotel di lusso.

The Secret Garden eletto miglior glamping dell'anno