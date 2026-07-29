I luoghi vietati sulla Terra, dall’isola nella Laguna veneziana alla foresta di vipere

Sapete che in giro per il mondo esistono dei luoghi vietati a cui nessuno può accedere? Ecco quali sono e perché.

Viaggiare è uno dei piaceri della vita ma la cosa che in pochi sanno è che esistono luoghi unici nel loro genere che non possono essere visitati dalle persone comuni. Non si tratta di proprietà private ma di location "pubbliche" considerate off-limits o nelle quali semplicemente è ammessa solo gente specifica: ecco quali sono.

L'Isola di North Sentinel e l'Area 51

Tra i luoghi della Terra assolutamente vietati ai turisti c'è l'Isola di North Sentinel, in India, dove vive la tribù indigena dei Sentinelese. Nessuno li ha mai incontrati, avvicinarsi è illegale e pericoloso, soprattutto per le loro difese immunitarie. L'obiettivo di questa comunità? Rimanere isolata dal resto del mondo. Impossibile entrare anche nell'Area 51, negli Stati Uniti, la struttura militare in cui vengono custoditi velivoli sperimentali e testimonianze di vita extraterrestre. Certo, è possibile ammirarla dalle zone limitrofe ma, essendo altamente controllata, è praticamente inespugnabile (anche i Presidenti americani non hanno il permesso ufficiale di entrare). Per quanto riguarda la Tomba di Qin Shi Huang, il primo imperatore cinese, è possibile visitare l'Esercito di Terracotta ma non il mausoleo, da sempre sigillato vicino a dei fiumi sotterranei di mercurio. In Italia, invece, è vietato accedere all'isola di Poveglia, nella Laguna veneziana, dove ci sono fosse comuni usate durante le epidemie di peste del ‘700 e ‘800. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non c'è il rischio contagio, semplicemente gli edifici ormai abbandonati sono pericolanti.

Perché la montagna più alta mai scalata al mondo non può essere visitata

Si chiama Gangkhar Puensum, si trova in Bhutan ed è la montagna più alta mai scalata al mondo, peccato solo che le autorità del paese abbiano vietato il turismo, il motivo? Rispettare le credenze locali: gli abitanti, infatti, ritengono che il luogo ospiti spiriti e fantasmi che non vogliono essere disturbati. Ingresso vietato anche nell'archivio apostolico vaticano, dove sono conservati documenti e lettere papali sigillati e mai letti da nessuno, e nella zampa di elefante di Chernobyl, dove dopo il disastro del 1986 si è formata una massa di 11 tonnellate di materiale fuso altamente radioattivo (esporsi per pochi minuti causa la morte). L'Ilha da Queimada Grande, isola piena di vipere endemiche in Brasile, e il Svalbard Global Seed Vault in Norvegia, ovvero il deposito di tutti i semi delle piante della terra: queste le location che chiudono la lista dei posti vietati sulla terra.