I cinema più belli del mondo, da quello col soffitto stellato di Parigi a quello rinascimentale di Firenze

Pathé Tuschinski di Amsterdam

L'esperienza nella sala cinematografica non è comparabile alla visione solitaria, nella propria cameretta, davanti allo schermo del pc. E anche se siamo abituati a pensare al cinema come un luogo fatto di stanze tutte uguali, con poltrone tutte uguali, i soliti rivestimenti e la solita illuminazione essenziale, in realtà nel mondo esistono cinema che hanno architetture, arredamenti e design molto più complesso di così. Sono cinema antichi e ricchi di storia, oppure allestiti in palazzi d'epoca, oppure particolarmente curati dal punto di vista estetico, proprio per distinguersi: fatto sta che in queste sale si respira un'aria completamente diversa, unica. È un'atmosfera dovuta proprio all'attenzione ai dettagli, alla cura in ogni singolo elemento, alla capacità evocativa di epoche o stili particolari. Ci sono strutture di questo tipo in angoli diversi del mondo e vale la pena vederci un film almeno una volta nella vita.

Uno ce lo abbiamo in patria, non c'è bisogno di spostarsi dall'altra parte del mondo. Si tratta del Cinema Teatro Odeon di Firenze di Piazza Strozzi rinominato oggi Giunti Odeon: si trova nel Palazzo dello Strozzino, un edificio rinascimentale progettato da Filippo Brunelleschi a metà ‘400. Oggi è diventato un ampio spazio culturale dove trovano spazio diverse forme di arte: dalla musica alla letteratura al teatro. Oltre alle proiezioni cinematografiche si svolgono qui anche presentazioni di libri, mostre, concerti, laboratori di lettura. La ristrutturazione ha permesso di valorizzare ancora di più la bellezza di questo posto, perché sono stati riportati alla luce elementi architettonici e decorativi che non erano più visibili da tempo. Ora sono stati portati all'antico splendore le fontane, le decorazioni sulle colonne, gli arazzi, la cupola.

Le Grand Rex di Parigi

Rimanendo in Europa va considerato Le Grand Rex di Parigi, uno dei cinema più grandi d’Europa e simbolo Art Déco anni ’30. Il progetto originale appartiene all'architetto francese Auguste Bluysen e all'ingegnere John Eberson, ma una monumentale ristrutturazione recente c'è stata dal 2017 al 2022, che ha permesso di ripristinare l'antico splendore degli anni 20. È stata anche riposizionata l'iconica insegna luminosa rotante con la scritta REX. Il tunnel delle stelle è uno dei simboli di questo posto e fa parte fa parte dell'esperienza interattiva Rex Studios, pensata proprio per portare i curiosi nel dieto le quinte, alal scoperta di questo cinema. Nel tunnel i visitatori entrano e, camminando, possono ascoltare le voci di grandi star del cinema, per fare un'immersione nel cinema fatto dai grandi.

Leggi anche Le migliori esperienze da fare nel 2026 secondo Time Out, quali sono le prime 10 in classifica

Europeo è anche l'Electric Cinema di Londra a Notting Hill. Vanta anche lui una lunga storia alle spalle, è uno dei più antichi ancora in funzione. La prima proiezione pubblica è stata un film muto su Enrico VIII con Sir Herbert Tree nel 1911! Nel corso degli anni e dei secoli molte cose sono cambiate. In epoca recente l'episodio più impattante è stato il devastante incendio del 2012, che ha ridotto la capienza complessiva a sole 83 persone. Oggi le sale hanno poltrone in pelle e l'esperienza è molto intima, chic e confortevole.

Fox Theatre di Oakland

Il Zoo Palast di Berlino è famoso soprattutto in quanto sede principale della Berlinale per tantissimi anni. È un cinema elegante, moderno, raffinato che offre tecnologie all'avanguardia. Tra i cinema meglio recensiti, più instagrammati e più apprezzati c'è poi il Pathé Tuschinski di Amsterdam. Qui l'architettura e l'arredamento raffinati la fanno da padroni: facciata verde e oro in stile art déco, un elegantissimo foyer con lampadari, quadri e un tappeto che riproduce fedelmente quello originale realizzato nel 1984. Può ospitare più di 1400 spettatori ed è un'icona della città.

Volando al di fuori dei confini europei è impossibile non menzionare il Fox Theatre di Oakland, un vero e proprio gioiello: entrare qui è come fare capolino in una fiaba. È realizzato in stile Art Déco con influenze orientali che rendono tutto estremamente lussuoso, ricco, scenografico, d'impatto. La storia di questo cinema è cominciata nel 1928 ma non è stata sempre una storia gloriosa e di successi. Chiuse una prima volta negli anni Sessanta, poi c'è stato l'incendio doloso del 1973 che ha distrutto tutto, per un periodo si era parlato di raderlo al suolo per farci un parcheggio. Solo nel 1996, sotto la guida del sindaco Elihu Harris, ci si è mossi in modo concreto per riportarlo al suo antico splendore. Quindi è stato ristrutturato e oggi ospita proiezioni cinematografiche ed eventi.

TCL Chinese Theatre di Los Angeles

Iconico è anche il TCL Chinese Theatre di Los Angeles caratterizzato da un elemento in particolare che lo ha reso famoso in tutto il mondo: le impronte delle star del cinema sul pavimento, lasciare dagli anni Venti fino a oggi. Qui l'architettura è ispirata ai templi cinesi e ci sono diversi rimandi alla cultura orientale, per esempio il drago sulla parete anteriore dell'edificio, i due cani ming sono all'entrata principale, i draghi in miniatura sui fianchi del tetto in rame.