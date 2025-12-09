Le migliori esperienze da fare nel 2026 secondo Time Out, quali sono le prime 10 in classifica

Iceland Eclipse Festival 2026

Ogni anno Time Out prova a rispondere a una domanda semplice solo in apparenza: quali sono le cose migliori e le esperienze da fare nel mondo nei prossimi dodici mesi? La lista Best things to do in the world 2026 (Le cose migliori da fare nel mondo 2026) raccoglie festival, aperture culturali, eventi naturali e nuove esperienze che rendono il viaggio qualcosa di più di una semplice vacanza. Prendendo spunto da quella selezione, abbiamo approfondito un percorso ideale selezionando le prime 10 migliori esperienze della lista. Si tratta di avventure da vivere almeno una volta nella vita e, perché no, proprio nel 2026?

La caverna artistica di Pont Neuf a Parigi

Al primo posto della lista non poteva che trovarsi una delle città più belle e iconiche del mondo, Parigi. Nel 2026, Pont Neuf, il ponte più antico di Parigi, si trasformerà in un’installazione artistica immersiva che invita i visitatori a vivere il monumento come mai prima d’ora. L’artista JR ha creato una struttura che simula una caverna sospesa tra cielo e fiume, con pareti illuminate e scorci inattesi che trasformano l’architettura storica in un paesaggio davvero suggestivo. Camminando sul ponte, i passanti si ritrovano avvolti in una dimensione tra arte e realtà, dove la città vecchia e il presente si uniscono in un’esperienza sensoriale intensa.

Pont Neuf, l’opera dell’artista JR

Festival dell’eclissi in Islanda

Sulla penisola di Snæfellsnes, in Islanda, un evento unico nel suo genere trasforma l’osservazione dell’eclissi solare totale in un festival di musica, arte e scienza. Per quattro giorni, dal 12 al 15 agosto, artisti internazionali e scienziati collaborano per creare installazioni immersive che giocano con luce, ombre e colori, mentre il cielo sopra l’Atlantico settentrionale diventa il palcoscenico di un fenomeno astronomico raro e affascinante. La magia del momento si amplifica grazie all’isolamento dei paesaggi islandesi, tra scogliere a picco sul mare e spiagge di sabbia nera, creando un’esperienza che unisce meraviglia naturale e creatività umana.

Iceland Eclipse Festival

Museo Casa Kahlo a Città del Messico

Il nuovo Museo Casa Kahlo ha aperto le porte su un lato inedito della vita di Frida Kahlo. Situata a pochi passi dalla celebre Casa Azul, la struttura, situatata in Casa Roja, raccoglie lettere, fotografie, abiti e oggetti personali dell’artista, offrendo un ritratto intimo e autentico della sua quotidianità. Le mostre temporanee mettono in luce artiste latino-americane contemporanee, creando un dialogo tra passato e presente, tradizione e innovazione.

Zipline nel Lamington National Park, Australia

Il Lamington National Park, che offre oltre 40 percorsi di hiking, è immerso nella regione del Queensland e nel 2026 diventa teatro di un’avventura verticale grazie al nuovo Happitat Adventure Park. Percorsi sospesi tra gli alberi e zipline mozzafiato permettono di sorvolare la foresta subtropicale, tra cascate, valli e alberi secolari. L’esperienza offre una prospettiva completamente nuova sulla natura australiana, facendo sentire i visitatori sospesi tra cielo e terra.

Zipline in Australia

Debutto asiatico di Tomorrowland

Per chi ama i party e ballare, nel 2026 la Thailandia ospiterà la prima edizione asiatica del celebre festival Tomorrowland, punto di riferimento mondiale per la musica elettronica. Performance spettacolari e una scenografia che si fonde con il paesaggio tropicale renderanno l’evento un’esperienza unica. I visitatori vivranno giorni di musica, danza e arte digitale in un contesto esotico, dove il ritmo del festival incontra le atmosfere locali. Oltre ai concerti, anche installazioni visive e interazioni creative coinvolgeranno il pubblico, creando un evento che va ben oltre la semplice festa musicale.

Viaggio in treno di lusso nelle Rocky Mountains

La nuova tratta Passage to the Peaks, tra Alberta e British Columbia, permette di attraversare le Rocky Mountains con il massimo del comfort e della vista panoramica. Le carrozze panoramiche offrono spazi eleganti e confortevoli per osservare montagne, laghi e foreste incontaminate senza fretta. Ogni curva del percorso rivela scorci spettacolari, con ghiacciai, valli e cime che sembrano uscire da una cartolina. È la proposta ideale per chi ama l’equilibrio tra relax e meraviglia scenica, lontano dallo stress dei viaggi tradizionali.

Rocky Mountaineer train , Canada

Nuotare con i capodogli a Dominica

Dominica lancerà la prima riserva marina dedicata ai capodogli, permettendo un contatto ravvicinato con questi giganti del mare. L’esperienza include immersioni controllate e attività educative per conoscere meglio il comportamento e la conservazione di queste creature. Le acque dei Caraibi e l’habitat naturale dei capodogli rendono ogni incontro davvero un'esperienza straordinaria.

Teatro immersivo a Chicago

The Hand & The Eye trasforma una storica dimora di Chicago in un’esperienza teatrale immersiva, con stanze segrete, illusioni e performance interattive. La struttura, che include lo spettatore come parte integrante, combina architettura storica e creatività contemporanea, offrendo un viaggio emozionale che va oltre il teatro tradizionale. Ogni sala è pensata per stimolare i sensi e sorprendere, creando un senso di scoperta continua.

The Hand & The Eye, Chicago

King Charles III Coastal Path in Inghilterra

Il nuovo percorso pedonale King Charles III Coastal Path collega coste, scogliere e villaggi del Regno Unito, offrendo un itinerario lungo migliaia di chilometri, 4,303 km per l'esattezza. Camminare lungo le scogliere permette di godere di panorami mozzafiato e di scoprire borghi pittoreschi e spiagge nascoste. Il percorso unisce natura, storia e cultura locale, regalando un’esperienza di viaggio lenta e intensa. Le possibilità di trekking e passeggiate rendono l’itinerario adatto sia a camminatori esperti che a famiglie. Ogni tappa regala scorci unici sul mare e sulla vita costiera. Il sentiero diventa così un’occasione per connettersi con il paesaggio e la cultura britannica.

King Charles III Coastal Path, UK

L'installazione dell'artista James Turrell a Aarhus, Danimarca

Il museo ARoS di Aarhus, in Danimarca, inaugura il 19 giugno 2026 la più ambiziosa opera dell'artista statunitense James Turrell. Soprannominato Il maestro della luce, Turrell è famoso per i suoi Skyspaces, ovvero enormi opere architettoniche caratterizzate da un'apertura che apre sul cielo e a giugno dovrebbe appunto esporre il più grande mai progettato, che presenterà una cupola larga 40 metri.