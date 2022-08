I castelli Disney esistono davvero: dove si trovano e come visitare i luoghi da fiaba Paesaggi incantevoli, ambientazioni fantastiche e scenari magici nei film Disney traggono ispirazione da posti reali e castelli che esistono davvero.

A cura di Clara Salzano

Il Castello di Walt Disney

Le fiabe di Walt Disney, da Biancaneve a La bella addormentata nel bosco fino anche alle più recenti Rapunzel e Frozen, hanno accompagnato l'infanzia di tutti e spesso condizionato l'immaginario collettivo. Paesaggi incantevoli, ambientazioni fantastiche e scenari magici hanno fatto sognare i bambini e le bambine di tutto il mondo e non solo. In pochi tuttavia sanno che molti luoghi dei cartoni di Walt Disney traggono ispirazione da posti reali, che siano antichi borghi o paesini di pescatori, e che i magnifici castelli carichi di magia della Disney non sono altro che la riproposizione di castelli che esistono davvero.

Il Castello di Neuschwanstein

L'associazione più conosciuta tra un castello Disney e un luogo reale è quello con il Castello di Neuschwanstein, costruito alla fine del XIX secolo in Bavaria per volere di Re Ludovico II di Baviera. Il famoso castello, con le sue torrette rinascimentali e gli archi gotici a sesto acuto, ha ispirato il castello di Re Stefano de La Bella Addormentata. Il monumento baverese è inoltre servito da riferimento per il castello della regina in Biancaneve e per il palazzo del principe in Cenerentola. Sicuramente la somiglianza con il Castello di Neuschwanstein si nota anche nel logo della Walt Disney.

Il Castello di Neuschwanstein

L'Álcazar di Segovia

Il castello della regina nel film Disney "Biancaneve e i sette nani" si rifà in gran parte all'Álcazar di Segovia con la sua facciata in pietra e le piccole finestre che impedivano l'accesso a ospiti indesiderati. L'unica differenza tra il castello da fiaba e quello reale è la presenza nell'ambientazione Disney di torri e torrette di grandi dimensioni aggiunte nel film per aumentare la magia del castello.

Alcázar de Segovia

Mont Saint-Michel

Il Mont Saint-Michel in Normandia, Francia, è di per sé un luogo carico di fascino e di magia. Raggiungibile a piedi solo due volte al giorno, quando c'è la bassa marea, Mont Saint-Michel si presenta per la maggior parte del tempo come un isolotto su cui è stata costruita un'antica abbazia fortificata, divenuta poi una prigione. La fortezza sul Mont Saint-Michel ha ispirato il castello della Corona nel film Disney "Rapunzel- L'intreccio della torre" che riprende fedelmente la sagoma e i dettagli delle costruzioni sull'isolotto.

Mont–Saint–Michel

Il Castello di Eilean Donan

Nel film Disney "Ribelle – The Brave" Merida è la principessa protagonista. Il castello del film si ispira al castello di Eilean Donan in Scozia con la sua facciata in pietra e la forma allungata. Nel film tuttavia c'è un'importante incongruenza non tanto sull'estetica del castello ma sulla datazione perché la storia di Merida è datata al X secolo mentre i castelli scozzesi risalgono all'XI secolo.

Il castello di Eilean Donan

La fortezza di Akershus

Il castello di Arendelle, dove è ambientato il film d'animazione Frozen, si rifà ad una roccaforte militare alle porte di Oslo conosciuta come fortezza di Akershus. Tuttavia all'interno il palazzo di Frozen, che si ispira ad una leggenda scandinava, riprende alcuni elementi tipici delle chiese norvegesi come l'uso del legno e delle capriate.