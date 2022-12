Dove si trova il castello di Downton Abbey: la storia e le immagini di Highclere Castle Il castello di Downton Abbey esiste davvero e si può visitare: la tenuta che nella serie e nel film appartiene ai Crawley non è solo un’affascinante ambientazione televisiva, ma ha una storia degna di nota.

A cura di Clara Salzano

Downton Abbey

Downton Abbey è stata tra le serie televisive britanniche in costume più viste e di successo di tutti i tempi. Ambientata nella fittizia Downton Abbey, nello Yorkshire, la serie segue le vite dell'aristocratica famiglia Crawley e ha tenuto milioni di telespettatori in attesa tanto da accogliere positivamente anche un sequel con il film dell'omonima serie televisiva. A fare da sfondo alla serie come al film è sempre la tenuta di campagna del Conte e della Contessa di Grantham a Downton Abbey che nella realtà esiste davvero e si può visitare.

Dalla residenza di Downton Abbey al villaggio di Downton, le location della famosa serie tv e film britannici sono meta di pellegrinaggio di molti fan delle produzioni. Sono infatti molte le ambientazioni di Downton Abbey che esistono nella realtà e soprattutto la tenuta dei protagonisti nello Yorkshire è un luogo ricco di fascino e storia. Si tratta del Castello di Highclere, nell'Hampshire, in Inghilterra, residenza di campagna di George Herbert, VIII conte di Carnarvon che dal 2010 è la location principale di Downton Abbey. Il castello non è solo una famosa ambientazione televisiva, ma anche un luogo ricco di storia: ecco cosa c'è da sapere sulla tenuta in cui è girato Downton Abbey, con le immagini di esterni e interni.

La location di Dowton Abbey

La storia di Highclere Castle

Highclere Castle sorge nella contea inglese dello Hampshire. Fu Edoardo VI d'Inghilterra ad assegnare l'antica magione alla nobiltà inglese e dal 1679 il castello è la casa della famiglia dei conti di Carnarvon. Situato in un parco di circa 400 ettari, il Castello di Highclere è la residenza di campagna del Conte e della Contessa di Carnarvon.

Leggi anche Dove si trova il castello di Balmoral e perché la regina Elisabetta lo ama così tanto

L’Highclere Castle

La casa sorge su un palazzo medievale appartenuto ai vescovi di Winchester dal 1300 e poi trasformato in una classica villa georgiana a pianta quadrata e donata come regalo di nozze da Robert Sawyer a sua figlia Margaret, che sposò l'ottavo conte di Pembroke. Il loro secondo figlio Robert Sawyer Herbert, tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, diede lustro alla residenza che in seguito fu ristrutturata e ampliata su disegno di Lancelot Brown e arricchita di una vasta collezione di quadri.

Highclere Castle

La tenuta nel corso della storia è diventata anche luogo di importanti mostre egizie grazie al quinto conte di Carnarvon che scoprì nel 1922, insieme al collega archeologo Howard Carter, la tomba del faraone egizio Tutankhamon e i suoi tesori. Molti sono stati i politici, egittologi, capitani d'esercito e altre figure di spicco che si sono ritrovate nel Castello. Dipinti di Reynolds e Van Dyck sono custoditi nelle sale della residenza insieme alla scrivania e alla sedia che Napoleone utilizzò durante i suoi ultimi anni sull’isola di Sant’Elena.

Un interno del castello in una scena di Downton Abbey

Gli anni della prima e della seconda guerra mondiale

Molti sono gli avvenimenti storici che hanno segnato il Castello di Highclere. Così come avviene anche nella serie Downton Abbey, che racconta gli anni tra il 1912 e il 1926, il castello sotto Almina, contessa di Carnarvon, è stato trasformato in un ospedale militare durante la prima guerra mondiale.

Un interno del Castello

Nel corso della seconda guerra mondiale la struttura ospitò invece molti bambini sfollati. Highclere Castle fu anche oggetto spesso di bombardamenti di aerei di ritorno in Germania da Bristol. Un aereo si è pure schiantato sulla tenuta durante il conflitto mondiale e parte dei suoi resti sono ancora presenti presso Highclere.

La tenuta del castello

La straordinaria collezione egizia

Highclere Castle custodisce una delle più preziose collezioni di manufatti egizi grazie all'impegno del quinto conte di Carnarvon che nel 1922 fu coinvolto nello scavo archeologico in Egitto della tomba del faraone Tutankhamon e alcuni dei reperti sono ancora esposti nelle cantine castello.

La collezione egizia presso Highclere Castle – Credit Lady Carnarvon

L'esposizione è intitolata Discovery Gallery e comprende importanti cimeli del tesoro del faraone Tutankhamon, come la sua maschera mortuaria in oro, provenienti dalle precedenti tombe nella Valle dei Nobili e nella Valle delle Regine.

Il tempietto nel parco del castello

La visita al castello di Downton Abbey

Proprio la storia ricca e suggestiva del Highclere Castle e dei conti Carnarvon, che ci vivono dal 1679, ha affascinato l'attore e scrittore Julian Fellowes, vecchio amico di famiglia, che ha ideato e scritto Downton Abbey. La risonanza della serie e del film ha fatto entrare il castello nell'immaginario comune e oggi la tenuta, usata a lungo come set per le riprese, è una vera e propria attrazione aperta al pubblico.

La scala del castello

Il castello si presta per visite e tour guidati dietro il pagamento di un biglietto d'ingresso. Il visitatori possono passeggiare nell'ampio parco attorno. al palazzo e soggiornare anche in uno degli antichi lodge presenti nella struttura. La visita all'Highclere Castle comprende un tour del castello con le oltre 300 stanze, l'ingresso alla mostra egiziana e il tempo per esplorare i giardini. Il costo del biglietto è di 130 sterline a persona e include anche un rinfresco gratuito e un libro firmato da Lady Carnarvon.