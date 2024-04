I 150 ristoranti iconici dove mangiare almeno una volta nella vita: al secondo posto un italiano

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Il cibo è uno dei piaceri della vita e quando si viaggia, una delle cose più entusiasmanti è proprio immergersi nelle tradizioni culinarie del posto. Taste Atlas, la famosa guida che raccoglie recensioni e classifiche di esperti e critici gastronomici, ha classificato i ristoranti iconici dove mangiare almeno una volta nella vita. Dei 23.751 ristoranti tradizionali che servono piatti locali presenti nel database, la guida ne ha selezionati 150, cercando di selezionare quelli più importanti per longevità, affidabilità, status iconico del ristorante e delle sue proposte, valutazioni dei visitatori. Più che semplici locali in cui fermarsi a mangiare, sono icone, istituzioni culturali di cui il Paese si può vantare col resto del mondo. L'Italia se l'è cavata molto bene.

L'Italia sul podio

Al primo posto della classifica dedicata ai ristoranti iconici nel mondo, Taste Atlas ha messo Figlmüller di Vienna, nato nel 1905 come piccola azienda vinicola e diventato poi il più rinomato ristorante della capitale, gestito dalla quarta generazione della famiglia. Per il terzo posto si vola invece in Germania, al Hofbräuhaus München nel cuore di Monaco, un locale che risale addirittura al 1589: è la vera e propria culla delle tradizioni bavaresi.

Al secondo posto spicca l'Italia. Il ristorante che si è guadagnato questo riconoscimento è uno dei fiori all'occhiello della cucina partenopea: si tratta della Pizzeria da Michele a Napoli, pizzeria di fama mondiale menzionata anche nel libro e nel film Mangia Prega Ama.

I ristoranti italiani in classifica

L'Italia è presente anche al quarto posto e si tratta ancora di un ristorante napoletano, un'altra pizzeria: la Pizzeria Gino Sorbillo, un nome ormai famoso in tutto il mondo. E il capoluogo partenopeo è in classifica anche con la Pizzeria Starita a Materdei (23esimo posto), l'Antica Pizzeria e Friggitoria Di Matteo (41esimo posto), Da Nennella (126esimo posto).

Altra città che spicca per numero di presenze è Roma. All'ottavo posto c'è per esempio la Trattoria Vecchia Roma, che ha conquistato tutti col suo caldo ambiente rustico e familiare. A questa si aggiungono Roscioli, Da Enzo al 29 nel quartiere Trastevere, Felice a Testaccio. Si nota in classifica un solo ristorante bolognese: è la Trattoria della Gigina (78esimo posto). In classifica anche l'Antica Bottega del Vino veronese, fondata nel lontano 1890 (al 95esimo posto).