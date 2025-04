Fare il giro del mondo in 100 giorni in treno: 130mila euro per il tour che tocca 14 Paesi

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Chi ha una discreta somma di denaro da parte e tanto tempo libero, potrebbe considerare l'ipotesi di spendere le sue risorse in un viaggio: ma non un viaggio qualsiasi, il viaggio della vita. Si tratta, infatti, di un tour che tocca tutti i Paese del mondo organizzato dal tour operator Adventures By Train, che ha appena annunciato questo viaggio intorno al mondo di 100 giorni. C'è già la data ufficiale di partenza.

Come si fa il giro del mondo in treno

Il giro del mondo di 100 giorni organizzato da Adventures By Train unisce le tratte ferroviarie più iconiche ai lussuosi viaggi via mare, escludendo i voli in aereo. Il tour prevede di attraversare 14 Paesi: Francia, Svizzera, Austria, Ungheria, Romania, Bulgaria, Turchia, Georgia, Azerbaigian, Kazakistan, Cina, Giappone, Canada e Stati Uniti.

C'è in programma di fare tappa in ristoranti rinomati come lo Steirereck di Vienna, il Taian Table di Shanghai e l'Atomix di New York; sono previste visite a diversi siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO tra cui la Basilica di Santa Sofia a Istanbul, le incisioni rupestri di Gobustan in Azerbaigian e i Guerrieri di terracotta di Xian in Cina. E poi ci sono le degustazioni di vini in Georgia, i laboratori di marmorizzazione in Turchia, i concerti di musica classica a Vienna, il tour del cibo di strada a Kyoto. Per finire, sono stati scelti hotel storici e a cinque stelle per soggiornare come il Pera Palace di Istanbul e il The Langham di New York.

Insomma, è stato messo a punto un viaggio che unisce comfort e intrattenimento, perfetto per trascorrere 100 giorno all'insegna della scoperta, allontanandosi dalla vita quotidiana e staccando davvero la spina da tutto. Le prenotazioni sono già aperte: si parte il 17 marzo 2026 e il prezzo a persona è di 112.900 sterline pari a circa 133 mila euro.

Ma il viaggio non è strutturato solo in treno: sono stati inseriti nella tratta anche 23 giorni sulla crociera di lusso North Pacific Passage da Tokyo a Vancouver e una traversata atlantica di sette notti sulla Queen Mary 2 da New York a Southampton, più un viaggio di 24-30 ore dall'Azerbaijan al Kazakistan e uno notturno da Shanghai a Osaka.