I 5 viaggi on the road da fare quest’estate in Europa: in Transilvania si spende meno di 100 euro tra volo e macchina

Dalle Highlands scozzesi ai castelli della Transilvania, passando per Andalusia, Normandia e Portogallo. Fanpage.it ha selezionato 5 road trip spettacolari da fare quest’estate spendendo meno di 250-300 euro tra voli e auto.

Ode ai viaggi on the road, conosciuti più comunemente come road trip. In un mondo dove tutto scorre veloce e anche le vacanze sono programmate nel minimo dettaglio, viaggiare al proprio ritmo, sentendosi liberi di cambiare meta o destinazione, è un privilegio e forse l'unica scelta che ci permette davvero di staccare dallo stress che tanto caratterizza le nostre vite quotidianamente. Soprattutto quest'estate, segnata da grandi incertezze per la situazione in Medio Oriente, spostarsi in macchina, moto, bici o, perché no, a piedi è forse la scelta più saggia. In Europa poi i percorsi avventurosi non mancano di certo e, anzi, le possibilità sono infinite: basta munirsi di passaporto o carta d'identità e se serve la patente. Dalle Highlands scozzesi alla costa portoghese, fino ai castelli della Transilvania, ecco i 5 road trip che abbiamo selezionato.

Come abbiamo selezionato i road trip

Per individuare gli itinerari abbiamo preso come riferimento le partenze tra il 13 e il 19 luglio, utilizzando i prezzi dei voli disponibili su Skyscanner.it per una persona e i costi medi dei principali servizi di noleggio auto. Abbiamo privilegiato percorsi che possano essere vissuti in piena libertà, senza programmi troppo rigidi e con la possibilità di fermarsi lungo la strada ogni volta che un panorama o un borgo meritano una deviazione o una sosta. Le destinazioni selezionate sono molto diverse tra loro: dalle regioni più fredde del Nord Europa alle coste affacciate sull’Atlantico, fino alle terre quasi fiabesche della Romania. L’obiettivo è restare sotto i 250-300 euro a persona tra volo e auto a noleggio, considerando il costo della macchina diviso tra due viaggiatori. Con più persone a bordo, naturalmente, la spesa si riduce ulteriormente.

Highlands scozzesi, tra castelli, laghi e montagne

Le Highlands rappresentano uno dei road trip più spettacolari d’Europa. Atterrando a Edimburgo, raggiungibile da Milano con voli andata e ritorno a circa 140 euro, si può noleggiare un’auto per una settimana con una spesa di circa 280 euro; dividendo il costo del veicolo in due, il budget complessivo resta attorno ai 280 euro a persona. Da Edimburgo si può puntare verso Inverness, considerata la capitale delle Highlands, per poi raggiungere le rovine dell’Urquhart Castle che dominano il misterioso lago di Loch Ness. L’itinerario prosegue verso Fort William, porta d’accesso alle montagne scozzesi, e l’Isola di Skye, celebre per le sue scogliere, i paesaggi selvaggi e i villaggi di pescatori. Da non perdere anche Glen Nevis e il Ben Nevis, la vetta più alta del Regno Unito, prima di fermarsi al Glenfinnan Viaduct, reso famoso dai film di Harry Potter. Il viaggio può concludersi nel pittoresco villaggio di Luss, affacciato sulle rive del Loch Lomond.

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Highlands scozzesi

Andalusia, viaggiare nel cuore della Spagna

Sole, città storiche e oceano: l’Andalusia è una delle regioni europee più adatte per un road trip. I voli da Milano si trovano attorno agli 80 euro andata e ritorno, mentre da Roma si sale a circa 130 euro, in entrambi i casi per Siviglia. Per una settimana di noleggio auto si spendono mediamente 260 euro. Partendo da Siviglia, con la sua monumentale Plaza de España e l’Alcázar, si può proseguire verso Cordova per visitare la straordinaria Mezquita e poi raggiungere Granada, dove domina l’Alhambra, uno dei complessi monumentali più affascinanti d’Europa. Il percorso continua verso Malaga e la Costa del Sol, prima di spingersi fino a Cadice e Tarifa, il punto più meridionale della Spagna continentale, dove nelle giornate limpide si intravedono le coste del Marocco. A chiudere il viaggio è Ronda, città costruita sopra una gola spettacolare e collegata dal celebre Ponte Nuevo. Dividendo l’auto tra due persone, il costo totale si mantiene intorno ai 210-260 euro a testa a seconda dell’aeroporto di partenza.

Le dune di Tarifa

Impressionismo e storia in Normandia

Spesso sottovalutata o poco conosciuta rispetto ad altre regioni francesi, la Normandia è perfetta per un viaggio improvvisato tra scogliere, villaggi e luoghi storici. I voli per Beauvais costano circa 130 euro da Milano e 126 euro da Roma, mentre il noleggio auto per una settimana si aggira sui 270 euro. Sebbene l’aeroporto sia considerato poco pratico per visitare Parigi, si rivela invece ideale per partire alla scoperta della Normandia, dato che Rouen, prima tappa del percorso, dista appena un’ora e venticinque minuti. Da qui si può raggiungere Giverny, dove si trovano la casa e i giardini che ispirarono Claude Monet, per poi proseguire verso il porto di Honfleur, uno dei più suggestivi della Francia. L’itinerario attraversa quindi le celebri spiagge dello sbarco del D-Day e la città medievale di Bayeux, nota per il suo arazzo. Imperdibile poi Mont Saint-Michel, l’isolotto che emerge dalle maree dell’Atlantico e che rappresenta uno dei luoghi più iconici del Paese. Considerando il costo dell’auto condivisa, la spesa finale resta attorno ai 260-270 euro a persona.

Giardino e stagno di Monet a Giverny

Da Lisbona a Porto seguendo la costa dell’Atlantico

Un itinerario che permette di attraversare il Portogallo da sud a nord senza fretta. I voli, con arrivo a Lisbona e ritorno da Porto, costano circa 130 euro da Milano e 140 euro da Roma, mentre il noleggio auto per una settimana si aggira sui 170 euro. Dopo aver visitato Lisbona e i suoi quartieri storici, si può fare tappa a Santarém, città ricca di architettura gotica, per poi raggiungere Nazaré, famosa per le onde gigantesche che attirano surfisti da tutto il mondo. Si prosegue verso Leiria, dominata dal castello medievale, e Coimbra, antica capitale del Paese e sede di una delle università più antiche d’Europa. Prima di arrivare a Porto meritano una sosta Aveiro, soprannominata la Venezia portoghese per i suoi canali e le numerose spiagge della costa atlantica. Il costo complessivo del viaggio resta vicino ai 220 euro a persona dividendo il noleggio dell’auto.

Aveiro, Portogallo

Transilvania, sulle tracce di castelli e leggende

È probabilmente il road trip più economico dell’intera selezione, oltre che forse uno dei più suggestivi. I voli andata e ritorno per la Romania partono da circa 37 euro da Milano e 60 euro da Roma, mentre una settimana di noleggio auto costa mediamente appena 40 euro. L’itinerario può iniziare da Sinaia, dove si trova il Castello di Peleș, considerato uno dei più belli d’Europa. Si prosegue verso Brașov e il vicino Castello di Bran, universalmente associato alla leggenda di Dracula, per poi continuare nel cuore della Transilvania visitando le fortezze medievali della regione. Da non perdere Sighișoara, città patrimonio UNESCO e luogo di nascita attribuito a Vlad l’Impalatore, oltre ai villaggi sassoni di Viscri e Biertan. Il percorso continua verso Sibiu, una delle città più particolari della Romania, il Castello Corvino di Hunedoara e la spettacolare Transfăgărășan, strada panoramica che attraversa i Carpazi e che molti considerano tra le più belle al mondo. In questo caso il budget finale può restare tranquillamente sotto i 100 euro a persona tra voli e auto condivisa.