Elisabetta Gregoraci a Roma: quanto costa l’hotel con giardino segreto Elisabetta Gregoraci si è fermata a Roma dove si è recata in uno degli hotel più esclusivi e iconici della Capitale.

A cura di Clara Salzano

Prima di raggiungere il fidanzato Giulio Fratini per il suo compleanno a Firenze, Elisabetta Gregoraci si è fermata a Roma dove si è recata in uno degli hotel più esclusivi e iconici della Capitale. Vediamo dove è stata la nota showgirl e quanto è costa un soggiorno nell'albergo con giardino segreto al centro di Roma.

Il giardino segreto dell’Hotel de Russie

Elisabetta Gregoraci è a Roma e ha approfittato per trascorrere del tempo presso l'Hotel de Russie, uno degli hotel di lusso più prestigiosi della Città Eterna. Situato tra due delle piazze più famose di Roma, Piazza di Spagna e Piazza del Popolo, l'albergo è stato definito un "paradiso in terra" dal poeta francese Jean Cocteau e da molti artisti e scrittori, politici e star dello spettacolo che lo hanno frequentato sin del 1917.

La terrazza esterna ai piedi del Pincio dell’Hotel de Russie

Una delle caratteristiche principali dell'Hotel de Russie è il suo Giardino Segreto mediterraneo terrazzato, che rappresenta un'oasi verde nel cuore di Roma. Cespugli di rose, aranci e alti pini arricchiscono il giardino dove scorre una piccola cascata tra ninfei, proprio come un paradiso incantato.

La suite Picasso dell’Hotel de Russie

L'albergo è parte del gruppo Rocco Forte Hotels ed è inoltre famoso anche per il suo bar e ristorante raffinati, per la Spa e il lusso delle sue camere, molte delle quali godono di vista mozzafiato sulle attrazioni della Capitale. Una notte presso l'Hotel de Russie va dai 1.200 euro circa di una camera fino agli oltre 4.000 euro di una delle suite in questo periodo mentre per le Forte suite, con terrazza privata e vista su Piazza del Popolo, sul Pincio o sul Giardino segreto dell'albergo, il prezzo è su richiesta.