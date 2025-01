Elisabetta Canalis a Napoli dopo STEP: la mini vacanza tra cene a Marechiaro e hotel di lusso

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è tornata in Italia per motivi lavorativi ma, piuttosto che soggiornare a Milano, il suo "secondo posto del cuore" dopo la Sardegna, ha preferito trascorrere qualche giorno a Napoli. Complice l'ospitata a Stasera Tutto è Possibile, il programma di Stefano De Martino che ieri sera ha debuttato in tv con la sua 11esima edizione, la showgirl si è dovuta trattenere nella città partenopea. L'esperienza si è rivelata incredibilmente piacevole, tanto che ha documentato tutto sui social con un album ad hoc accompagnato dalla didascalia: "Nella città più magica, a cena nel mio ristorante preferito (con il vero Cicciotto che intonava O sole mio) a fare casino con dei matti veri per la prima puntata di STEP". Ecco quali sono i luoghi napoletani visitati dall'ex velina.

L'hotel scelto da Elisabetta Canalis per la vacanza a Napoli

Dove ha trascorso il breve soggiorno napoletano Elisabetta Canalis? Le riprese di STEP si sono tenute presso l'Auditorium Rai Domenico Scarlatti, sito in via Marconi a Fuorigrotta, mentre per pernottare la showgirl ha scelto l'hotel De Bonart, Curio Collection by Hilton.

Elisabetta Canalis negli studi Rai di Napoli

Si trova nel quartiere Chiaia, per la precisione sul Corso Vittorio Emanuele, e, sebbene sia stato completamente ristrutturato, ha mantenuto intatto il design esterno del palazzo, edificato nel 1870. Il suo punto forte? La meravigliosa vista sul golfo della città partenopea. Quanto costa una stanza qui? Si parte da poco più di 200 euro per una doppia standard e si superano i 500 per una suite.

La vista dall'hotel De Bonart, Curio Collection by Hilton.

Dove ha cenato a Napoli Elisabetta Canalis

Per cena, invece, Elisabetta Canalis ha preferito trascorrere qualche ora "vista mare", immortalando in uno scatto social la suggestiva discesa di Marechiaro.

Marechiaro

Una volta lì, non ha potuto fare a meno di visitare uno dei ristoranti più rinomati del borgo napoletano: Cicciotto, il noto locale nato nel 1942 e diventato il simbolo del luogo.

Elisabetta Canalis con Cicciotto

La cucina offerta è molto variegata ma i piatti forti sono quelli di mare, dal carpaccio di pesce (proposto a 85 euro) alle linguine con scampi (30 euro), fino ad arrivare ai crostacei scelti direttamente dalla vasca (prezzi tra 150 e 170 euro). La showgirl ha avuto anche la possibilità di incontrare Cicciotto in carne e ossa, immortalandosi al suo fianco nelle sale interne del ristorante.