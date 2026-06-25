Dubai avrà un nuovo aeroporto: sarà il più grande del mondo e accoglierà 260 milioni di viaggiatori

Dubai avrà presto un nuovo aeroporto, si chiamerà Al Maktoum International Airport e sarà il più grande del mondo: ecco come sarà fatto.

Dubai sta lentamente tornando alla normalità dopo i problemi verificatisi in seguito ai bombardamenti legati alla guerra tra Stati Uniti e Iran ma, nonostante ciò, presto verrà messo in atto un cambiamento epocale. Il Dubai International Airport (DXB), da anni considerato il principale hub mondiale per i voli internazionali, sta per essere chiuso per sempre e le attività verranno trasferite nel nuovo Al Maktoum International Airport (DWC). Destinato a diventare il nuovo aeroporto più grande del mondo, dovrebbe essere completato entro il 2032 e, stando alle previsioni, potrebbe arrivare ad accogliere fino a 260 milioni di passeggeri.

Dove si troverà il nuovo aeroporto di Dubai

Il Dubai International Airport ha visto transitare oltre 92 milioni di viaggiatori solo nel 2024 ma presto verrà chiuso, il motivo? Si trova tra quartieri residenziali e arterie stradali, dunque è praticamente impossibile allargarlo. Dato che, però, la città ha la necessità di accogliere in modo sempre più confortevole il crescente numero di visitatori, è nato il progetto del nuovo Al Maktoum International Airport: sarà situato nell'area di Jebel Ali e per portarlo a termine occorrerà un investimento di oltre 35 miliardi di dollari. In compenso, però, grazie a una superficie di 70 km quadrati, sembra essere già destinato a diventare il più grande al mondo.

Il nuovo aeroporto di Dubai

Niente code e check-in in viaggio

Secondo le previsioni, l'Al Maktoum International Airport verrà portato a termine nel 2032 ma le attività verranno completamente trasferite in questa nuova sede entro il 2035. La nuova struttura avrà 5 piste parallele, 400 gate per gli aeree e potrà gestire fino a 260 milioni di passeggeri all'anno (praticamente il triplo rispetto all'aeroporto attualmente in funzione a Dubai). Qui, inoltre, verranno attuati dei nuovi metodi per impedire la formazione delle code: ci saranno piccoli treni senza conducente che collegheranno terminal e aree di transito, si potranno consegnare i bagagli nei giorni precedenti al viaggio e si potrà fare il check-in anche durante il volo. Paul Griffiths, CEO di Dubai Airports, ha spiegato: "L'idea è che, una volta arrivati ​​in aeroporto, si abbia a disposizione un percorso breve e molto comodo da percorrere a piedi. Non è necessario fermarsi per l'immigrazione, per il check-in, per i controlli di sicurezza, per la dogana o altro". Insomma, il nuovo aeroporto di Dubai è destinato a diventare un simbolo di innovazione e di contemporaneità.