Dov’è stato girato “C’è ancora domani”: le location del film da record di Paola Cortellesi Il film diretto e interpretato da Paola Cortellesi racconta la storia di una famiglia nel Dopoguerra: ecco i quartieri di Roma che sono diventati set del film.

A cura di Arianna Colzi

Paola Cortellesi in "C’è ancora domani"

È il film campione di incassi di questo 2023. Ha conquistato pubblico e critica C'è ancora domani, il primo film diretto da Paola Cortellesi, uscito da poco nelle sale cinematografiche italiane. La pellicola è ambientata nella Roma del dopoguerra, nella seconda parte degli anni '40, quando la città era stata da poco liberata ma i suoi abitanti dovevano ancora fare i conti con la povertà che la Seconda Guerra Mondiale aveva lasciato. Il film riprende molti dei motivi del cinema neorealista degli anni '40- '50, rievocati anche dal bianco e nero scelto dalla regista per rendere più realistica, appunto, la vicenda. Scopriamo quali sono i luoghi della Capitale che hanno ospitato le riprese del film.

Il cortile dove Delia abita con la sua famiglia

Le location del film di Paola Cortellesi

Il film racconta le vicende di Delia, interpretata da Paola Cortellesi, e della sua famiglia composta da Ivano (Valerio Mastandrea) e dai tre figli. Le storie della famiglia si alternano a quelle degli altri abitanti del palazzo e del quartiere popolare dove i cinque personaggi principali vivono. Nel cast corale troviamo anche Emanuela Fanelli, che interpreta l'amica del cuore di Delia, e Vinicio Marchioni, vecchio amore mai dimenticato della protagonista.

Delia incontra il soldato americano William

La storia di C'è ancora domani si svolge in un quartiere popolare di Roma. Molte delle scene sono ambientate nel cortile del palazzo dove Delia e la famiglia vivono che è stato ricostruito in via Bodoni, una strada del quartiere Testaccio.

Paola Cortellesi e Emanuela Fanelli in C’è ancora domani

Sempre il rione di Roma Sud fa da sfondo ad altre scene che occupano vari momenti del film: quelle ambientate al nuovo mercato di Testaccio che si trasforma in vecchio mercato con le bancarelle di metà Novecento dove lavora Marisa (Emanuela Fanelli).

Una delle scene ambientate a Testaccio

La casa di Delia creata a Cinecittà

Gli interni dell'umile casa di Delia e della sua famiglia sono stati ricreati, anche grazie al lavoro della scenografa Paola Comencini, negli studi di Cinecittà. Sempre il Lungotevere del rione, Lungotevere Testaccio appunto, è il luogo dell'incontro con il soldato americano William.

Un’immagine del nuovo mercato di testaccio

Le mille strade percorse da Delia ricordano quelle dei film di De Sica, Rossellini e Visconti dal cui immaginario la regista ha attinto. Come dichiarato da Cortellesi stessa in occasione della première, Bellissima – diretto da Luchino Visconti e interpretato dall'attrice simbolo del Neorealismo italiano, Anna Magnani – è stato una fonte di ispirazione per le ambientazioni del film. Delia ricorda in tanti aspetti Maddalena Cecconi (Anna Magnani in Bellissima): entrambe, per tutto il film lottano per rivendicare il loro diritto a un'esistenza degna di essere chiamate tale.