Dov'è stato girato "La Befana vien di notte": le location del film con Paola Cortellesi su Rai 1 Va in onda su Rai 1 "La Befana vien di notte", film natalizio con Paola Cortellesi: ecco dov'è stato girato.

A cura di Arianna Colzi

Paola Cortellesi in La Befana vien di notte

Paola Cortellesi anima il giovedì di Rai 1. Questa sera, giovedì 4 gennaio, va in onda su Rai 1 La Befana vien di notte, film del 2018 diretto da Michele Soavi con Paola Cortellesi. La pellicola racconta la storia di Paola, una maestra di scuola elementare che di notte si trasforma nella Befana. Un giorno, però, la donna viene rapita da un giocattolaio, Mr. Johnny, che da anni ha un conto in sospeso con la protagonista dell'Epifania.

Paola Cortellesi e Stefano Fresi in La Befana vien di notte

Le location di La befana vien di notte

Le riprese di La Befana vien di notte si sono svolte a inizio 2018 in Trentino Alto Adige, che con le sue montagne e i suoi laghi da sogno è la location ideale per questa favola moderna. Il paese dove abita e insegna Paola è Castelrotto, un comune in provincia di Bolzano che si trova all'interno del parco naturale Sciliar-Catinaccio, sulle Dolomiti. La riserva naturale ai piedi dell'Alpe di Siusi offre scorci suggestivi e piccole città incastonate tra i monti, come Castelrotto appunto.

Castelrotto

Tra i monumenti ripresi nel film si può riconoscere la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, il cui campanile svetta tra i tetti bassi del paese. L'Alpe di Siusi innevata fa da sfondo anche alle scene più d'azione del film, girate anche nel bosco di Vernurio, piccola frazione del comune di Rifiano, in Val Passiria, sempre in Alto Adige.

Alpe di Siusi

Le scene girate tra Merano e Appiano in Trentino Alto Adige

La casa della Befana Paola esiste davvero. Si tratta di un luogo magico e incantato: il Castello del Lago di Monticolo, nel comune altoatesino di Appiano. Costruito nel 1888 da Josef von Zastrow. Lo stile medievale del Castello, che lo rende un'attrazione molto fotografato dai turisti, è l'ideale per ambientazioni che rimandano al mito dell'Epifania. Nel bosco di Monticolo, intorno al lago omonimo a pochi passi da Bolzano, è stata scelta anche la casa di Igor: si tratta della capanna del cervo (Hirschutte). Per gli interni dell'abitazione di Paola, la troupe si è spostata a Villa Weiss, nel centro storico di Merano.

Villa Weiss a Merano