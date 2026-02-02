stile e Trend
Dove si trovano le “Hawaii d’Europa”, le isole incontaminate con panorami e spiagge mozzafiato

Sapete che in Europa esistono le cosiddette “Hawaii d’Europa”? Ecco dove si trovano e perché visitarle il prima possibile.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

Siete alla ricerca di un luogo incontaminato e tropicale ma non volete affrontare lunghi viaggi intercontinentali? Sarete lieti di sapere che anche in Europa esistono location letteralmente paradisiache, che possono essere raggiunte in poche ore di volo, così da organizzare un semplice weekend da sogno. Un esempio? Un arcipelago di isole al largo del Portogallo, soprannominate le "Hawaii d'Europa".

Perché visitare Madeira

L'arcipelago di Madeira, regione autonoma del Portogallo situata nell'Oceano Atlantico, è composto da due isole abitate (Madeira e Porto Santo) e da 8 isole minori disabitate. Vanta spettacolari paesaggi naturali, spiagge da sogno, sentieri escursionistici super selvaggi ma è soprattutto per la sua natura vulcanica e per il suo clima subtropicale che è stato paragonato alle Hawaii. Nominata la destinazione di tendenza più popolare al mondo per il 2026 ai TripAdvisor Travellers' Choice Awards, Madeira risulta la meta ideale per coloro che amano la natura selvaggia, le attività all'aria aperta e le bellezze architettoniche. L'ultimo dettaglio da non sottovalutare? Qui il clima è mite in ogni momento dell'anno.

Le restrizione anti overtourism introdotte a Madeira

Sebbene l'overtourism stia travolgendo tutte le mete di tendenza, Madeira ha deciso di prevenire il fenomeno. A partire dallo scorso anno ha introdotto un pedaggio ai non residenti che vogliono visitare i sentieri escursionistici più amati dell'isola principale. Se nel 2025 la tariffa da pagare era pari a 3 euro, ora è stata aumentata a 4.50 euro (e il biglietto deve essere utilizzato entro 30 minuti dalla prenotazione). L'obiettivo? Mantenere il turismo sostenibile. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, i viaggiatori hanno accolto di buon grado queste iniziative, visto che in questo modo riescono a visitare i luoghi iconici in tutta tranquillità anche in alta stagione.

