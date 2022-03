Dove si trova “Casa Vecchia”, la villa di Ugo Tognazzi diventata un museo A marzo si celebrano i 100 anni dalla nascita di Ugo Tognazzi e Rai 2 lo ricorda mandando in onda il 17 marzo il documentario “La voglia matta di vivere” che ne ripercorre la vita attraverso i ricordi di figli e amici, da Cremona alla Casa vecchia di Velletri.

A cura di Clara Salzano

Centenario dalla nascita di Ugo Tognazzi

In occasione del centenario dalla nascita di Ugo Tognazzi va in onda il 17 marzo 2022 su RaiDue il documentario "La voglia matta di vivere", scritto e diretto dal figlio Ricky, sul famoso attore che viene ricordato attraverso i ricordi di famiglia e di vita dell'artista dai figli e dagli amici. Da Cremona, sua città natale, a Velletri dove Ugo Tognazzi ha vissuto a lungo, dove è sepolto e la sua casa, grazie all’Associazione Culturale Ugo Tognazzi, è diventata un museo da visitare, soprannominato "Casa Vecchia", rendiamo omaggio al grande artista.

100 anni dalla nascita di Ugo Tognazzi – credit Associazione Culturale Ugo Tognazzi

Come è fatta la casa dove abitava Ugo Tognazzi a Velletri

L’Associazione Culturale Ugo Tognazzi ha trasformato la residenza storica di Ugo Tognazzi a Velletri in una casa museo. L'abitazione è chiamata da sempre “Casa Vecchia” da lui e dagli amici, che qui spesso si riunivano. La Tenuta Tognazza, dove si trova la casa, è stata acquistata da Ugo Tognazzi negli anni '60 e ci ha vissuto fino alla sua scomparsa nel 1990. In questa tenuta la famiglia Tognazzi mantiene ancora oggi la propria residenza.

La Casa Museo di Ugo Tognazzi – Credit Associazione Culturale Ugo Tognazzi

"Nella mia casa di Velletri c’è un enorme frigorifero che sfugge alle regole della società dei consumi. Non è un “philcone”, uno spettacolare frigorifero panciuto color bianco polare. È di legno, e occupa una intera parete della grande cucina. Dalle quattro finestrelle si può spiarne l’interno, e bearsi della vista degli insaccati, dei formaggi, dei vitelli, dei quarti di manzo che pendono, maestosi, dai lucidi ganci. Questo frigorifero è la mia cappella di famiglia", così Ugo Tognazzi descriveva la sua cucina perché non era solo un grande attore ma anche un ottimo cuoco. La casa comprende un grande soggiorno sviluppato intorno al camino, una stanza da biliardo e una sala proiezioni dove sono numerose le testimonianze della vita di Tognazzi. La casa presenta l’arredo in tutte le stanze e tanti ricordi della vita dell'attore.

Leggi anche The Ferragnez la serie: dove si trova e quanto costa la villa sul Lago di Como della prima puntata

Ugo Tognazzi durante un suo film

Dove si trova Casa vecchia: la villa si trova a Velletri

La casa museo di Ugo Tognazzi, detta “Casa Vecchia”, si trova in Via Colle Ottone Basso n° 88 in provincia di Roma, all'interno della tenuta “La Tognazza” nelle campagne di Velletri. Questa abitazione è stata importante per la vita privata e professionale dell’artista. Qui sono passato molti amici colleghi, tra attori, registi e sceneggiatori, di Tognazzi e qui si sono celebrate le nozze con Franca Bettoja nell’agosto del 1971.

Come visitare la casa della memoria di Ugo Tognazzi

Per visitare la casa museo di Ugo Tognazzi è necessaria la prenotazione obbligatoria e senza prenotazione né mascherina non si potrà accedere all'abitazione. Le prenotazioni chiudono 24 ore prima del giorno scelto per la visita. Per accedere alla casa il costo del biglietto di 10 euro, che comprende l'adesione all’Associazione Culturale “Ugo Tognazzi”, che gestisce la Casa Museo.