Dove è stato girato Mixed By Erry: i luoghi del film da Napoli a Sanremo Mixed by Erry, il nuovo film di Sydney Sibilia, esce nelle sale cinematografiche dal 2 marzo 2023 portando sul grande schermo la storia di Enrico Frattasio e dei suoi fratelli che nella Napoli degli anni’80 fondarono la prima etichetta italiana.

A cura di Clara Salzano

Una scena del film Mixed by Erry

Dal 2 marzo 2023 esce al cinema in tutta Italia Mixed By Erry, il nuovo film di Sydney Sibilia con Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo, nei panni dei fratelli Frattasio, che dai vicoli di Forcella creano un vero e proprio impero musicale. La storia di Enrico, che voleva fare il deejay, insieme ai fratelli Peppe e Angelo, è ambientata nella Napoli degli anni '80 dove la pirateria musicale ancora non esisteva e un piccolo negozio di musica divenne la prima “etichetta” in Italia e un’avventura leggendaria, nonostante oggi “Mixed By Erry” rappresenti il mondo delle musicassette contraffatte ed ebbe un triste epilogo. Girato tra Napoli, Roma e Sanremo, scopriamo le location del film Mixed By Erry con vede come attori anche Francesco Di Leva, Cristiana Dell’Anna, Adriano Pantaleo e Fabrizio Gifuni.

Il negozio Mixed By Erry nel film

I luoghi di Mixed by Erry nella Napoli degli anni ’80

Mixed by Erry è la storia di Enrico Frattasio, e dei suoi due fratelli, originari del quartiere Forcella a Napoli. Il film è dunque principalmente girato nella città partenopea di cui si riconoscono facilmente alcuni dei luoghi più iconici come la zona del Lungomare di Chiaia su via Caracciolo, Piazza Vittoria, la Rotonda Diaz e il porto di Napoli

Una scena di Mixed By Erry nel porto di Napoli

Le riprese cinematografiche, al di là dei luoghi iconici della città e Forcella, dove nacque il negozio Mixed by Erry, si sono concentrate tra piazza Mercato e piazza del Carmine. Alcune attività della zona, come il negozio di elettrodomestici Staffelli, sono state riportate agli anni '80.

Leggi anche Dove è stato girato il video di Brividi, la canzone di Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo 2022

Il negozio di elettrodomestici dietro Piazza Mercato in Mixed By Erry

Nel film Mixed By Erry appare la città storica con le sue strade strette come Vico dei Panettieri, che è una traversa di via Duomo, i vicoli del centro di Napoli, vicino a via San Gregorio Armeno ai Decumani, alla chiesa di San Lorenzo, vico Cappella a Pontenuovo, in via San Giovanni a Carbonara, fino a via Cesare Rosaroll, in zona via Foria.

Una scena del film nei vicoli di Napoli

Le location di Mixed by Erry tra Roma e Sanremo

Le compilation col marchio “Mixed By Erry" non erano vendute solo nel piccolo negozio musicale a Napoli dei Fratelli Frattasio ma conquistano tutta il territorio nazionale e i gusti musicali degli italiani.

Una scena del film con i tre attori protagonisti

Le musicassette pirata superano anche i confini nazionali trasformando la piccola

impresa locale in un impero.

Mixed by Erry al teatro Ariston di Sanremo

Le scene del film di Sydney Sibilia esco dunque dal territorio campano e vengono girate anche fuori da Napoli, a Roma e a Sanremo dove si svolge il Festival della canzone italiana.