A piazza Mercato si gira il film di Sydney Sibilia “Mixed by Erry”, il re delle musi-cassette pirata Piazza Mercato e piazza del Carmine set per 4 giorni del nuovo film di Sibilia. Riprese anche ai Decumani e in altre zone del centro.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli sono partite le riprese cinematografiche di "Mixed by Erry", il nuovo film del regista salernitano Sydney Sibilia, prodotto da Groenlandia, dedicato al dj di Forcella, "re" delle musi-cassette pirata degli anni '90. Per 4 giorni la prossima settimana Piazza Mercato e piazza del Carmine si trasformeranno in set, mentre altre scene saranno ambientate anche ai Decumani e in altre zone del centro storico.

Il film racconte ascesa e caduta di "Erry", nome d'arte di Enrico Frattasio, dj di Forcella, che negli anni Novanta costruì un impero sulle audiocassette taroccate. Le sue compilation “Mixed by Erry” divennero quasi un marchio di fabbrica. Erano, come le definiva lo stesso Erry, "il falso originale". Gettonatissime tra ragazzini e adolescenti si trovavano su tutte le bancarelle e arrivarono perfino a Hong Kong, Singapore e Bulgaria. Sibilia già autore della trilogia di successo "Smetto quando voglio" e reduce dall'acclamato "L'incredibile storia dell'Isola delle Rose", su Netflix, ha scelto di girare proprio a Napoli, nei luoghi vissuti da Erry, il suo film.

Le location: tra piazza Mercato e i Decumani

Sono già diversi i luoghi di Napoli scelti come location per il film. Si va da vico dei Panettieri, una traversa di via Duomo, poco distante da via San Gregorio Armeno ai Decumani, nel cuore del centro storico, alle spalle della chiesa di San Lorenzo, a vico Cappella a Pontenuovo, una traversa di via Cesare Rosaroll, nei pressi di via Foria. Molte scene verranno girate tra piazza Mercato e piazza del Cermine, dove si prevedono riprese la prossima settimana.

Quella di Enrico Frattasio, dj di Forcella, zona del centro storico di Napoli situata tra i quartieri Pendino e San Lorenzo, è una storia che affonda le sue radici nella città partenopea degli anni Novanta. Gli inizi vedono Erry vendere musicassette e cd falsi e specializzarsi poi nelle compilation. Il dj ottiene un successo tale da costringerlo ad avvertire i suoi clienti a diffidare dalle imitazioni. Nasce così quell'ossimoro che ha contribuito a renderlo ancora più famoso: "il falso originale". Sulle musicassette create da Frattasio, viene stampata la dicitura «Attenzione: le cassette con fotocopia non sono Mixed by Erry» e alla fine di ciascuna canzone era possibile ascoltare la voce del dj dire "Questa cassetta è mixed by Erry".