Dove è stato girato Indiana Jones 5: le location tra Italia, Marocco, Inghilterra e Scozia Indiana Jones il Quadrante del Destino è il quinto capitolo della saga. Le riprese hanno coinvolto Scozia, Inghilterra e Italia (la Sicilia precisamente).

Harrison Ford e Phoebe Waller–Bridge sono Indiana Jones e Helena Shaw

La data che i fan dell'iconica saga Indiana Jones attendevano da tanto, è finalmente arrivata. Esce oggi 28 giugno il quinto capitolo dal titolo Indiana Jones il Quadrante del Destino, traduzione italiana di Indiana Jones and the Dial of Destiny. Il protagonista è Harrison Ford, nuovamente chiamato a vestire i panni del leggendario eroe archeologo. Nel cast anche Phoebe Waller-Bridge e Antonio Banderas. Le riprese del film d'avventura hanno richiesto molto tempo e molti spostamenti: coinvolte Italia (la Sicilia precisamente), Marocco, Scozia, Inghilterra.

in foto: tempio di Segesta

I luoghi del film in Italia

La produzione del film ha lavorato in Italia per girare alcune scene. Sono stati allestiti i set in diverse location della Sicilia tra Palermo, Cefalù, Siracusa e Trapani: il Tempio di Segesta, il Castello Maniace, l'Orecchio di Dionisio (trasformato in una miniera), la Grotta dei Cordari. "È un posto bellissimo dove lavorare, c’è un clima fantastico, le persone sono amichevoli, ci sono cose magnifiche da mangiare" ha commentato a proposito del set siculo Harrison Ford durante il Taormina Film Fest, dove si è svolta la premiere italiana.

Harrison Ford è Indiana Jones

E ha aggiunto: "La storia si sviluppa e si connette con la storia greca e romana di questa parte della Sicilia. Uno dei nostri personaggi principali è Archimede, che è vissuto qui, in questa specifica area ed ha lavorato qui. Siamo quindi laddove è realmente accaduta la storia e lo puoi vedere dalle rovine greche e romane che ci sono qui attorno. Essere lì è di grande ispirazione".

in foto: orecchio di Dionisio

Dove si sono svolte le riprese tra Scozia e Inghilterra

Le scene d'azione di Indiana Jones 5 sono state ampiamente girate in Scozia, utilizzando luoghi come il viadotto Leaderfoot, appena fuori dalla città di Melrose, ai confini scozzesi e il centro di Glasgow. Una delle scene più importanti del film si svolge durante una parata per celebrare gli astronauti appena tornati dalla Luna nel 1969. La sequenza è idealmente ambientata a Manhattan, tra Midtown est e l'Hunter College, ma è stata girata a Glasgow. Per questa ricostruzione essenziali sono stati filmati e fotografie dell’epoca.

Phoebe Waller–Bridge è Helena Shaw

Per gli esterni, sono stati coinvolti Bamburgh (un villaggio nel Northumberland) e la North Yorkshire Moors Railway per le scene ferroviarie. A tal proposito, lo scenografo premio Oscar Adam Stockhausen ha svolto ricerche approfondite sui treni dell'epoca, visionando fotografie d'archivio. Il film si svolge negli anni Sessanta-Settanta e quindi per la carrozza del comandante si è ispirato al treno personale di Hitler, il Führersonderzug.

in foto: una scena del film

A Londra, invece, sono stati allestiti alcuni set presso i Pinewood Studios. Qui per esempio sono stati ricostruiti i lussuosi interni dell’Hotel L'Atlantique, dove Helena si reca per vendere il bottino illecitamente acquisito. Assieme a Stockhausen in squadra anche il direttore della fotografia Phedon Papamichael, la costumista Joanna Johnston, lo special effects supervisor Alistair Williams e il visual effects supervisor Andrew Whitehurs.

Harrison Ford è Indiana Jones

Le location in Marocco

Parte delle riprese del quinto capitolo della saga si sono svolte in Marocco, per le strade della medina di Fes, nella trama intricata di viuzze del quartiere Al Mellah, un vero e proprio labirinto. È l'antica zona ebraica della città, dove sembra che il tempo si sia fermato, tra negozi con le serrande abbassate, palazzi antichi e dromedari che passeggiano indisturbati: un'atmosfera perfetta per le riprese.