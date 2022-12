Dove è stato girato Il primo Natale di Ficarra e Picone: le location del film tra il Marocco e l’Italia Stasera va in onda su Canale 5 il film Il primo Natale di Ficarra e Picone che racconta di un viaggio nel tempo dei due comici ai tempi della nascita di Gesù.

A cura di Clara Salzano

Il primo Natale di Ficarra e Picone

Il primo Natale di Ficarra e Picone arriva stasera su Canale5. Il film è un viaggio nel tempo che porta i due comici ai tempi della nascita di Gesù in Palestina. Il film natalizio diretto e interpretato da Valentino Picone e Salvatore Ficarra è ambientato nell'anno 0 dell'era cristiana ed è stato girato principalmente tra l'Italia e il Marocco.

Una scena del film di Ficarra e Picone

I luoghi delle riprese in Marocco

Il film Il primo Natale di Ficarra e Picone racconta una simpatica avventura storica del genere di Non ci resta che piangere. I protagonisti, Picone che interpreta il parroco don Valentino e Ficarra nel ruolo del ladro di reliquie Salvo, vengono catapultati a Betlemme, in Palestina, nel periodo della nascita di Gesù. Molte scene del film ambientate in Palestina sono state girate in Marocco, a Ouarzazate, no lontano dal deserto del Sahara e immersa nella valle del Dadès. Ouarzazate è famosa come se cinematografico e infatti qui sorgono ali Atlas Corporation Studios dove sono stati girati tanti importanti film.

Una scena del film

Le location del film in Italia

Il film Il primo Natale di Ficarra e Picone è stato girato prevalentemente in Marocco ma alcune scene sono state realizzate anche in Italia, a Sora e Arpino, in provincia di Frosinone. Il film inizia con Picone nei panni del parroco del paesino di Rocca di Mezzo Sicula che in realtà è borgo di Arpino con la chiesa di San Vito martire che sorge all'interno delle mura ciclopiche dell'acropoli.

L’Acropoli di Civitavecchia di Arpino

È proprio in provincia di Frosinone, e di preciso presso l'acropoli di Civitavecchia di Arpino, che sono ambientate le scene iniziali e finali del film, che inseriscono Ficarra e Picone nel 2019. L'Acropoli di Arpino è uno dei rari esempi di opera poligonale di epoca pre-romana ed è tra le meglio conservate della storia con il suo arco a sesto acuto, l'unico rimasto dell'epoca in area mediterranea.

L’arco a sesto acuto di Arpino

Altre riprese in Italia sono poi state girate a Sora, sempre in provincia di Frosinone, nel Lazio e nella vicina e imponente Roma con i suoi caratteristici monumenti che facilmente calano Ficarra e Picone all'epoca della natività.