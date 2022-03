Dove è stato girato Guida astrologica per cuori infranti 2, le location della serie Netflix tra Torino e Parigi Da martedì 8 marzo 2022 arriva su Netflix la seconda stagione di “Guida astrologica per cuori infranti”. Grande novità di questa stagione è il cambio di location da Torino a Parigi. Scopriamo tutte le location della serie tv di Netflix.

A cura di Clara Salzano

Le location di Guida astrologica per cuori infranti 2

Da martedì 8 marzo 2022 arriva su Netflix la seconda stagione di "Guida astrologica per cuori infranti", tratta dal romanzo omonimo di Silvia Zucca edito da Casa Editrice Nord. La serie tv continua il racconto sulla vita di Alice Bassi, interpretata da Claudia Gusmano che veste i panni di una trentenne alla ricerca dell'anima gemella con la giusta affinità zodiacale. Mentre la prima stagione di Guida astrologica per cuori infranti è stata girata interamente a Torino, per questa seconda stagione la location si sposta a Parigi, almeno nei episodi, dove Alice e Davide Sardi, interpretato da Michele Rosiello, si recano per intervistare un astrologo di fama mondiale. Scopriamo tutte le location di Guida astrologica per cuori infranti 2.

La seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti 2 si sposta a Parigi

Tutti i luoghi di Guida astrologica per cuori infranti 2 a Parigi

Claudia Gusmano è Alice Bassi, assistente di produzione, nella serie tv di Netflix "Guida astrologica per cuori infranti 2". Se nella prima stagione della serie le riprese erano tutte state realizzate a Torino, in questa seconda stagione le vicende dei protagonisti si spostano a Parigi.

Alice Bassi (Claudia Gusmano) nell’hotel parigino della serie tv

Nei primi episodi della serie sono numerosi i luoghi iconici di Parigi che si possono scorgere. Dalla Tour Eiffel alla collina di Montmartre con la Basilica del Sacro Cuore fino alla restaurata Notre Dame, la Ville Lumière fa da sfondo alle vicende amorose di Alice Grassi.

Una scena tratta da Guida astrologica per cuori infranti 2

Le location a Torino della seconda stagione della serie Netflix

Molte riprese della seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti sono state realizzate a Parigi ma non tutte. Torino continua ad essere la location principale nella ita di Alice Grassi e degli altri personaggi della serie.

Piazza San Carlo a Torino nella serie Guida astrologica per cuori infranti 2

La protagonista della serie a Torino conserva il suo appartamento realmente esistente che si trova nel vecchio complesso di magazzini generali dei Docks Dora a Torino.

Torino continua ad essere una location di Guida astrologica per cuori infranti 2

Diversi sono inoltre i luoghi più iconici di Torino che è possibile riconosce nella seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti come la Mole Antonelliana con il suo Museo del Cinema, la Basilica di Superga, le residenze reali, le montagne e molte strade del capoluogo piemontese.