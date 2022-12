Dove è stato girato Arnoldo Mondadori: le location della fiction con Michele Placido Mercoledì 21 dicembre va in onda in prima serata su Rai 1 la docu-fiction “Arnoldo Mondadori-I libri per cambiare il mondo” con Michele Placido protagonista. Le riprese si sono svolte a Roma, a Tivoli, a Torino e sul Lago Maggiore.

A cura di Giusy Dente

Michele Placido è Arnoldo Mondadori (foto via Instagram @francomicci)

Mercoledì 21 dicembre 2022 va in onda la docu-fiction con Michele Placido protagonista: l'attore veste i panni di Arnoldo Mondadori. Ad interpretare l'editore da giovane è invece suo figlio. La serie ripercorre la vita dell'imprenditore torinese, dall'infanzia difficile fino agli esordi in una tipografia, arrivando poi al successo come imprenditore, l'incontro con la futura moglie Andreina Monicelli e il rapporto conflittuale col figlio Alberto (interpretato da Flavio Parenti). Le riprese si sono svolte a Roma, a Tivoli, a Torino e sul Lago Maggiore. Il regista Francesco Micciché nel raccontare la vita di Arnoldo Mondadori, racconta parallelamente anche le trasformazioni e le vicende di un intero Paese: la prima Guerra Mondiale, il ventennio fascista, la seconda Guerra Mondiale, gli anni del boom economico, la rivoluzione culturale, l'alfabetizzazione che cambia anche il mercato editoriale.

Michele Placido e Francesco Miccichè (foto via Instagram @francomicci)

Le location a Roma e Tivoli della serie su Arnoldo Mondadori

L'avventura editoriale e la carriera dell'imprenditore cominciano a inizi Novecento. Fonda nel 1919 la casa editrice A. Mondadori con sede a Ostiglia, stabilimenti a Verona e amministrazione a Roma. Proprio nella capitale sono cominciate le riprese, proseguite poi a Torino e sul lago Maggiore. È stata coinvolta anche Tivoli, per la precisione piazza san Giorgio, vicolo san Paolo e il parco di Villa Gregoriana.

Museo Casa Don Bosco (foto via Instagram @museo_casadonbosco)

I luoghi delle riprese a Torino

Tra le location torinesi coinvolte c'è tutta la zona compresa tra via Bogino e piazza Carlo Alberto, il Museo Nazionale del Risorgimento, il Cinema Teatro Romano, la Galleria Subalpina. A queste si aggiungono poi l'interno del Museo della Tipografia di Don Bosco a Valdocco.

Leggi anche Dove è stato girato Vostro onore, le location tra Roma e Milano della fiction con Stefano Accorsi

Villa L’Eremitaggio (foto via Instagram)

Il set di Arnoldo Mondadori sul lago Maggiore

Sul lago Maggiore il set della docu-fiction è stato eccezionalmente allestito all'interno di Villa L'Eremitaggio, situata sulla strada tra la frazione di Intra e Pallanza (in provincia di Verbania). Questo è stato possibile grazie al FAI, il Fondo che si occupa di tutelare e far conoscere i luoghi di grande interesse storico e culturale come questo. La Villa risale al 1895, costruita da William B. Kaupe, un facoltoso appassionato d'arte tedesco.